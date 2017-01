A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Iruka

Autrice: Banana Yoshimoto

Genere: romanzo

Anno di pubblicazione: 2006

Paese: Giappone

Titolo in Italia: Delfini

Anno di pubblicazione in Italia: 2010

Casa editrice: Feltrinelli

Traduzione: Alessandro Giovanni Gerevini

Prezzo di copertina: 7,00 €

TRAMA

Kimiko è una giovane scrittrice di romanzi d’amore che frequenta Goro, suo collega addetto alle copertine. Ma da anni lui è anche impegnato in una complessa, ma funzionale, relazione con una ragazza più grande, tuttavia l’incontro con Kimiko sarà fondamentale nella loro vita.

Dopo una visita all’acquario e la successiva notte d’amore, non vedendo un futuro in quella storia, Kimiko deciderà di staccare la spina da Tokyo e aiutare momentaneamente degli amici in periferia. Qui, oltre a pace e tranquillità, conoscerà Mami, e sarà inseguita da un sogno ricorrente con dei delfini: inoltre farà una bellissima scoperta che cambierà la sua vita per sempre…

COPERTINE clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Banana Yoshimoto presenti su questo sito:

COMMENTI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!