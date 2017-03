A cura di Puma

Titolo originale: Hachimitsu to Clover

Traduzione letterale: Miele e Quadrifogli

Titolo internazionale: Honey and Clover

Autrice: Chica Umino

Genere: josei – sentimentale, slice of life, commedia/drammatico (presenta entrambe le caratteristiche)

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2000

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Volumi: 10 (concluso)

Titolo in Italia: Honey and Clover

Traduzione: Claudia Baglini

Anno di pubblicazione in Italia: 2007

Casa Editrice italiana: Planet Manga

Volumi: 10 (concluso)

Trasposizione su video

– Serie tv: Da questo fumetto sono state tratte due serie tv, di 26 e 12 puntate ciascuna, intitolate “Honey and Clover” e “Honey and Clover 2”.

– Film live: E’ stato anche realizzato un live action, film con attori in carne e ossa, tratto dal fumetto. Diretto da Masahiro Takada, e della durata di 115 minuti, il film ha avuto parecchio successo in Giappone.

– Telefilm live: Dopo il successo del film, è stato poi realizzato un drama (telefilm live) di 11 episodi.

TRAMA

Tre studenti dell’Accademia dell’Arte (università) vivono in un modesto appartamento. I loro nomi sono: Yuka Takemoto, Shinobu Morita, Takumi Mayama.

Attorno a loro ruotano insegnanti, compagni di studio, e ragazze.

La ragazza più carina e tenera che esista è Hagumi Hanamoto, piccola e delicata come un folletto, il leggendario Koropokkuru.

Volume dopo volume, Chica Umino narra le loro vicende quotidiane, i loro problemi familiari, la loro crescita psicologica e quanto fanno male gli amori non corrisposti.

