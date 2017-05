A cura di Beppe Black Red

Titolo originale: Ikoku Meiro No Kurowaze

Traduzione letterale: Il crocevia di un labirinto straniero

Titolo internazionale: Ikoku Meiro no Croisée – Croisée in a Foreign Labyrinth

Autrice: Hinata Takeda

Genere: shounen – storico, slice of life, sentimentale

Rating: adatto a tutti

Anno di pubblicazione in Giappone: 2007

Casa Editrice giapponese: Kadokawa Shoten

Volumi: 2 (interrotto). Il manga si è fermato nel 2011 al 2 volume per problemi di salute dell’autrice, che poi è venuta a mancare nel Gennaio 2017.

Titolo in Italia: Storia di un Viaggio a Parigi

Anno di pubblicazione in Italia: 2013

Casa Editrice italiana: JPop

Volumi: 2 (interrotto)

– “Ikoku Meiro no Croisée” serie tv di 12 episodi.

La trama narra le vicende di Yune, una giovane ragazza giapponese, che va nella Francia del XIX° secolo, portata lì dal mercante itinerante Oscar, a lavorare a Parigi per il negozio di insegne “Enseignes du Roy” della sua famiglia.

Suo nipote Claude, accetta con un’iniziale riluttanza la presenza di Yune, dovuto a diverse problematiche fra i due…

Riuscirà la piccola Yune ad abituarsi alla frenetica Parigi?

