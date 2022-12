fumetto – SCROLLBOUND – di Claudia Cocci, Gian Marco Bachetti

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo: Scrollbound

Autori: Claudia Cocci, Gian Marco Bachetti

Genere: fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Italia

Anno di pubblicazione: 2018 – in corso

Casa Editrice: Kasaobake (Shockdom)

Volumi: 1 (in corso)

TRAMA

Evey, una maga apprendista istruita dallo zio, durante una fuga rocambolesca, legge per sbaglio una pergamena che le conferisce il potere elementale della luce.

I poteri sono troppo grandi per lei, per questo lo zio la spedisce a intraprendere un viaggio insieme al monaco guerriero Takumi. Magari i saggi sapranno aiutarla…

