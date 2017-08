A cura di Beppe Black Red

Titolo originale: Mahoujin Guruguru (2017) – (魔法陣グルグル)

Titolo internazionale: Magical Circle Guru-Guru

Genere: serie tv – shounen, commedia, magia, fantasy, avventura

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 7 (in corso – dovrebbero essere 12)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso dal Luglio 2017 sul canale Tv Tokyo

Tratto: dal manga “Guru Guru” di Hiroyuki Eto

Director: Hiroshi Ikehata

Series Composition: Hisaaki Okui

Character design: TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND

Music: Naoyuki Asano

Studios: Production I.G

In Italia: inedito

Reperibilità: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll, ecco il link visione.

Titolo nello streaming in Italia: Magical Circle Guru-guru

Distributore: Crunchyroll

Sigle:

Opening

“Trip Trip Trip” by ORESAMA

Ending

“Round&Round&Round” by TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND ft. Bonjour Suzuki

TRAMA

Remake della serie Mahoujin Guru Guru!

Dopo 300 anni il temibile Re del Male Giri, si è risvegliato, minacciando il pianeta!

Per contrastarlo il re Urga 13 decide di indire un concorso per trovare il Prode Guerriero capace di sconfiggerlo e riportare la pace nel mondo.

Nel villaggio di Jimina il giovane (e pigro) Nike viene addestrato (controvoglia), dai genitore per diventare il valoroso guerriero di cui parlano le leggende, ad accompagnarlo ci sarà la giovane Maga Kokori: l’ultima superstite della tribù dei Migu Migu, ed addestrata dall’antica Strega ai margini del villaggio proprio per sconfiggere il re del male!

Superata incredibilmente la prova, i due inizieranno un incredibile viaggio, in giro per il mondo, sconfiggendo i mostri alleati del perfido re del mare, conoscendo nuovi amici e alleati, (e personaggi davvero insoliti) e crescendo anche nel cuore.

Riuscirà questa coppia insolita di eroi a sconfiggere il perfido re del male Jiri?

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Shizuka Ishigami – Nike

Konomi Kohara – Kokori (Kukuri)

Akira Ishida – Sōsai

Katsuyuki Konishi – Kita Kita Oyaji

Nobuhiko Okamoto – Raid

Saori Ōnishi – Runrun

Takahiro Sakurai – Gipple

Yō Taichi – JuJu

Yukiyo Fujii – Toma

