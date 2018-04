A cura di Marichan

Titolo originale: Megalo Box – (メガロボクス)

Titolo internazionale: Megalo Box

Genere: serie tv – shounen, azione, drammatico, fantascienza, sportivo (boxe/pugilato)

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso

Anno di uscita in Giappone: 6 Aprile 2018 – in corso

Tratto: storia originale, ma creata per festeggiare i 50 anni di “Rocky Joe“. La storia riprende le atmosfere e alcuni personaggi infatti di quell’opera, ma in un contesto totalmente nuovo.

Director: You Moriyama

Series Composition: Katsuhiko Manabe, Kensaku Kojima

Character design: Hiroshi Shimizu

Music: mabanua

Studios: TMS Entertainment

Reperibilità in Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su VVVVID.

Titolo nello streaming in Italia: Megalo Box

Distributore: Dynit

Traduzione: Stefano Pirone

Editing: Marco Cifarelli

Sigle:

Opening

“Bite” by LEO Imai

Ending

“Kakatte koi yo” by Emi Nakamura

Trailer



TRAMA

In un prossimo futuro, dove convivono tecnologie d’avanguardia con altre molto vecchie, esistono un nuovo tipo di macchine, “gears”, che potenziano gli apparecchi su cui sono applicate. Un loro tipo, chiamato “megalo box” viene usato nella boxe, infatti gli atleti le indossano sulle braccia per dare più forza ai loro colpi.

La grande compagnia Shirato ha organizzato un grande torneo, chiamato “Megalonia”, dedicato proprio a questa nuova versione del pugilato. Ma vi posso accedere solo i regolari cittadini, non perciò il protagonista Junk.Dog, uno dei tanti che vive ai margini della città, con altri rifiutati. In questi bassifondi si tengono delle gare illegali di boxe con gears non registrati (e anche di fortuna), a cui partecipa anche lui. Junk.Dog ha del grosso talento, ma deve stare agli ordini del suo capo/socio, e alle regole degli incontri truccati. E non ne può più, però è anche l’unico modo che conosce per guadagnarsi da vivere.

Una sera di pioggia, mentre Junk.Dog è in moto, per caso rischia di investire proprio l’organizzatrice del Megalonia, che è in compagnia del suo fido “cane”, il grande lottatore Yuri. I due uomini hanno un litigio verbale, ma Yuri rimane in qualche modo impressionato da Junk.Dog….. e lo va a cercare. Uno scontro che cambierà per sempre la loro vita.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Yoshimasa Hosoya – Junk Dog

Hiroki Yasumoto – Yuri

Hiroyuki Kinoshita – Fujimaki

Michiyo Murase – Sachio

Nanako Mori – Yukiko Shirato

Shiro Saito – Gansaku Nanbu

