SCHEDA

Titolo originale: Nagato Yuki-chan no Shoushitsu: Owarenai Natsuyasumi – (長門有希ちゃんの消失 終われない夏休み)

Titolo internazionale: The Disappearance of Nagato Yuki-chan OVA: Never-ending Summer Break

Genere: oav – commedia, slice of life, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 24 minuti (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2015

Tratto: speciale della serie tv “Nagato Yuki-chan no Shoushitsu”

Director: Jun’ichi Wada

Series Composition: Touko Machida

Script: Akiko Waba, Toshizo Nemoto, Touko Machida, Yūzō Terasawa

Character design: Ikuko Ito

Music: Tatsuya Katou

Studios: Satelight

In Italia: inedito

Reperibilità: fansubbato amatorialmente in italiano grazie al gruppo Akuma Subs e Shinsei-Kai.

Sigle:

Sigla di apertura

“Fure fure mirai” di Kitako Bungei-bu Joshikai

Sigle di chiusura

“Arigatō, daisuki” di Chihara

TRAMA

Estate vuol dire fare cose da estate, ma cosa accade quando si rinviano per ultimo una cosa importante, come i compiti estivi?

Lo imparerà Kyon, che trascinato da Haruhi in un avventura diversa al giorno, non riuscirà a fare in tempo a finirli, ma imparerà come in queste situazione si possa sempre contare sugli amici; beh più o meno….

CURIOSITA’

– L’OAV è uscito in allegato al nono volume del manga in giappone

– la puntata si può piazzare fa la puntata 14 e 15 dell’anime

LINK inerenti alla serie

Materiale su “La Malinconia di Haruhi Suzumiya” presente sul sito:

Discussioni sul forum:

