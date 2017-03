A cura di Beppe Black Red

Titolo originale: Nagato Yuki-chan no Shoushitsu – (長門有希ちゃんの消失)

Traduzione letterale: La scomparsa di Yuki Nagato

Titolo internazionale: The Disappearance of Nagato Yuki-chan

Genere: serie tv – commedia, slice of life, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 16 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: da Aprile a Luglio 2015

Rete tv giapponese: Tokyo MX

Tratto: dalla serie di Light Novel “Haruhi Suzumiya” e dello spin off omonimo manga “La Scomparsa di Yuki Nagato“, nato dopo il film “La Scomparsa di Haruhi Suzumiya“.

Director: Jun’ichi Wada

Series Composition: Touko Machida

Script: Akiko Waba, Toshizo Nemoto, Touko Machida, Yūzō Terasawa

Character design: Ikuko Ito

Music: Tatsuya Katou

Studios: Satelight

In Italia: inedito

Reperibilità: fansubbato amatorialmente in italiano grazie al gruppo Akuma Subs e Shinsei-Kai.

Sigle:

Sigla di apertura

“Fure fure mirai” di Kitako Bungei-bu Joshikai

Sigle di chiusura

“Arigatō, daisuki” di Chihara

TRAMA

Spin-off de “La Malinconia di Haruhi Suzumiya”

La timida e introversa Yuki è la presidentessa del club di letteratura del liceo Kita, i cui unici partecipanti, oltre a lei, sono Ryoko Asakura, che si prende cura di lei e Kyon, un ragazzo meno introverso, ma piuttosto solitario.

Yuki prova dei sentimenti segreti per lui, ma a causa della sua timidezza, non riesce a esternarli come vorrebbe. Sebbene la stessa Ryoko, e non solo lei, provino a aiutarli il più possibile.

A cambiare le loro vite ci penseranno l’estroversa quanta “insolita” Haruhi Suzumiya del liceo privato Kouyouen e il suo amico Koizumi, che dopo un inizio decisamente fuori dal comune entreranno a far parte del club di letteratura coinvolgendo Yuki e gli altri in mirabolanti avventure!

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Minori Chihara – Yuki Nagato

Tomokazu Sugita – Kyon

Aya Hirano – Haruhi Suzumiya

Daisuke Ono – Itsuki Koizumi

Megumi Matsumoto – Kunikida

Minoru Shiraishi – Taniguchi

Natsuko Kuwatani – Ryoko Asakura

Yuki Matsuoka – Tsuruya-san

Yuko Goto – Mikuru Asahina

