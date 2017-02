A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Occultic;Nine – (オカルティック・ナイン)

Titolo internazionale: Occultic;Nine

Genere: serie tv – fantascienza, mistero, soprannaturale

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Numero episodi: 4 – in corso (alla fine dovrebbero essere 12)

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2016 – in corso

Rete tv giapponese: Tokyo MX

Tratto: da una serie di Light Novel di Chiyomaru Shikura e pako

Regista: Kyohei Ishiguro

Sceneggiatura: Junpei Morita

Character design: Tomoaki Takase

Musiche: Masaru Yokoyama

Studio di animazione: A-1 Pictures

In Italia: inedito

Titolo nello streaming in Italia: Occultic;Nine

Streaming: in visione, gratuita e legale, sul sito VVVVID sub ita

Traduzione: Andrea Prodomo

Editing: Dario Schember

Sigle:

Opening

“Seisū 3 no Nijō” by Kanako Itō

Ending

“Open your eyes” by Asaka

TRAMA

Yuta Gamon è un ragazzo di 17 anni che gestisce un blog sul paranormale, realizzato solo però per guadagnare dei soldi senza fatica. Infatti ha semplicemente preso un argomento in voga su internet, e realizzato degli articoli in cui sintetizza le news trovare su altri siti riempendoli di banner pubblicitari, senza però credere minimamente a fenomeni paranormali e simili.

Nella gestione del blog è aiutato da una compagna di scuola, Ryoka Narusawa, tanto carina quanto ingenua e stupidina.

Proprio loro due, che prendono il paranormale con leggerezza, si ritroveranno con altre sette persone (9 in totale, come da titolo) coinvolti in fatti inspiegabili e terribili che capiteranno nella loro città, dei “bug” nella vita reale…

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Yuuki Kaji – Yūta Gamon

Ayane Sakura – Ryoka Narusawa

Hitomi Yoshida – Miyū Aikawa

Kaito Ishikawa – Sarai Hashigami

Kenjiro Tsuda – Kōhei Izumi

Kishō Taniyama – Kiryū Kusakabe

Mamiko Noto – Ririka Nishizono

Maria Naganawa – Chizu Kawabata

Miyuki Sawashiro – Aria Kurenaino

Satomi Akesaka – Asuna Kizaki

Shizuka Itou – Tōko Sumikaze

Tetsuya Kakihara – Shun Moritsuka

