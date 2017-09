A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: One Punch Man Rōdo to~u Hīrō – (ワンパンマン – ロード・トゥ・ヒーロー)

Titolo internazionale: One Punch man OVA 0 : Road to Hero

Genere: OAV – seinen, azione, combattimento, commedia, supereroi

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 1 OVA (concluso)

Durata: 23 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2015

Tratto: dal manga “One-Punch Man” di One e Yuusuke Murata, e uscito insieme al 10° volume del manga

Episode Director: Minoru Yamaoka

Series Composition: Yuzuru Tachikawa

Script: Tomohiro Suzuki

Studios: Madhouse

In Italia: inedito

Sigle:

Sigla d’apertura

“The Hero!! – Ikareru Ken ni Honō o Tsukeru” di JAM Project

Sigla di Chiusura

“Hoshi Yori Saki ni Mitsukete Ageru” di Hiroko Moriguchi

TRAMA

Saitama è un eroe riconosciuto di Classe C dell’associazione eroi; ma non sempre per lui la sua carriera è stata facile; sopratutto all’inizio, fra scontri con mostri e difficoltà a pagare l’affitto…

Questa è la storia di come ha avuto il suo speciale Costume; nonchè forse la nascita di un grande Eroe!

