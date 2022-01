videogames – ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: One Punch Man A Hero Nobody Knows

Titolo internazionale: One Punch Man A Hero Nobody Knows

Genere: picchiaduro

Piattaforma: Ps4, Windows, XBOX One

Anno di uscita: 2020

Paese: Giappone

Tratto: basato sul franchise di “One Punch Man”

Classificazione PEGI: + 12 anni

Sviluppatore: Spike Chunsoft

Publisherse: Bandai Namco Entertainment

Titolo in Italia: One Punch Man A Hero Nobody Knows

Anno di pubblicazione in Italia:

Lingua: italiano (solo nei sottotitoli), audio o giapponese o inglese

Trailer inglese



TRAMA

Informazioni utili: ambientato nell’universo del manga di ONE, “One punch man”.

Un mondo minacciato dal male troverà riparo solo grazie ai suoi eroi, quando in realtà ne basta uno, con un solo pugno. Il protagonista si iscrive all’associazione eroi per poterne scalare la classifica, e raggiungere la vetta della classe S.

