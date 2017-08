A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: One-Punch Man – (ワンパンマン)

Titolo internazionale: One-Punch Man

Genere: serie tv – seinen – azione, combattimento, commedia, supereroi

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2015

Rete tv giapponese: TV Tokyo

Tratto: dal manga “One-Punch Man” di One e Yuusuke Murata

Regista: Shingo Natsume

Character design: Chikashi Kubota

Musiche: Makoto Miyazaki

Studio di animazione: MADHOUSE

Titolo in Italia: One-Punch Man

Anno di pubblicazione in Italia: 2016

Edizione italiana: Dynit. Edito in Dvd e in Bluray, sia in versione Limited, sia in versione Normale

Streaming: in visione, gratuita e legale, sul sito VVVVID c’è sia la versione doppiata in italiano, che quella giapponese sub ita.

Sigle

Opening Theme:

“The Hero!! – Ikareru Ken ni Honō o Tsukeru” di JAM Project

Ending Theme:

“Hoshi Yori Saki ni Mitsukete Ageru” di Hiroko Moriguchi

TRAMA

La storia di “One-Punch Man” inizia dove tante serie di azione e combattimento finiscono: con il protagonista che è diventato l’uomo più forte al mondo.

Saitama, tre anni prima, aveva salvato un bambino da una sorta di granchio gigante che voleva ucciderlo, riuscendo a battere il mostro anche se era più debole. Da allora aveva cominciato ad allenarsi per diventare un vero supereroe!

Ora è, infatti, talmente forte da battere qualsiasi nemico che gli si pari davanti con un solo pugno (da qui il titolo “One-Punch Man”). Ma invece di essere felice, Saitama è diventato l’uomo più apatico sulla faccia della Terra. Per la noia ha perso gran parte delle sue emozioni (e dei capelli), non ha più motivazioni, tanto anche allenarsi è inutile, e va a combattere contro i nemici (anche quando sono grandi come grattacieli!) con lo stesso entusiasmo di quando va a fare la spesa.

La sua piatta vita prende un po’ di colore quando incontra Genos, un ragazzo che è diventato un cyborg pur di essere più forte. Il ragazzo infatti si autoproclama allievo di Saitama e comincia a seguirlo, e inoltre lo introduce nella Lega dei Supereroi: una organizzazione che raccoglie gli uomini e donne più potenti della Terra.

La società dovrebbe difendere le città, ma ben presto è diventata covo di gente che vuole solo ottenere soldi e fama facili (anche se non mancheranno le persone davvero interessate a fare giustizia). E queste persone non vedranno sempre lo strambo Saitama di buon occhio…

Riuscirà Saitama a trovare un nemico talmente potente da metterlo in difficoltà? O le grane più grandi verranno proprio dai suoi colleghi?

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiaggio italiano: C.D. Cinedubbing srl

Direzione doppiaggio: Fabrizio Mazzotta

Assistente doppiaggio: Annalisa Marcelli

Traduzione: Stefano Pirone

Adattamento: Luigi Brunamonti e Ludovica Donati

Personaggio – Doppiatore giapponese – Doppiatore italiano

Saitama – Makoto Furukawa – Alessandro Campaiola

Genos – Kaito Ishikawa – Flavio Aquilone

Sonic il Supersonico – Yuuki Kaji – Mirko Cannella

Dolcetto Mask – Mamoru Miyano – Emiliano Reggente

Armored Gorilla – Giuliano Bonetto

Mosquito Girl – Laura Lenghi

Granchilante – Luca del Fabbro

Vaccine Man – Luca Graziani

Molla Baffuta – Roberto Draghetti

Palla Dorata – Sasha De Toni

Re delle Bestie – Stefano Santorino

License-less Rider (Spaten Rider) – Yūichi Nakamura

Tornado of Terror – Aoi Yūki

Pig God – Daisuke Namikawa

King – Hiroki Yasumoto

Tanktop Master – Katsuyuki Konishi

Silver Fang – Kazuhiro Yamaji

Atomic Samurai – Kenjiro Tsuda

Lightspeed Flash – Kousuke Toriumi

Pri-Pri-Prisoner – Masaya Onosaka

Child Emperor – Minami Takayama

Blizzard of Hell – Saori Hayami

Superalloy Darkshine – Satoshi Hino

Zombieman – Takahiro Sakurai

Metal Knight – Tesshô Genda

Metal Bat – Wataru tHatano

Drive Knigh – Youji Ueda

Watchdog-man – Yuji Ueda

LINK inerenti alla serie

Materiale su “One-Punch Man” presente sul sito:

Discussioni sul forum:

Altre opere di Shingo Natsume presenti sul sito:

Acca 13 serie tv, anime

Space Dandy serie tv, anime

COMMENTI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!