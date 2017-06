A cura di Nia_sama

SCHEDA

Titolo originale: Rainy Cocoa – Ameiro Cocoa – (雨色ココア)

Traduzione letterale: Cioccolata color pioggia

Titolo internazionale: Rainy Cocoa

Genere: serie tv – commedia, slice of life

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 12 (concluso)

Durata di ciascun episodio: 2 minuti e 05 circa

Anno di uscita in Giappone: andato in onda dal 5 aprile al 21 giugno 2015

Rete tv giapponese: TOKYO MX, SUN.

Tratto: dal manga composto da 4 tankobon(e ancora in corso ) “Ameiro cocoa”, diffuso digitalmente da IAM denshi Shuppan per la prima volta nel 2014

sito ufficiale: http://rainycocoa.jp/en/

Director: Tomomi Mochizuki

Character design: Atsuko Takahashi

Music: Kaouru Kondou

Studios: EMT Squared

In Italia: inedito

Reperibilità: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano sul canale Yamato Animation, ecco il link visione.

Titolo nello streaming in Italia: Rainy Cocoa

Distributore: Yamato Video

Sigle:

Opening theme: “Rainy cocoa” by Hiro Shimono

Anime relativi:

– “Ame-iro Cocoa: Rainy Color e Youkoso!” serie tv, sequel

TRAMA

Tokura Aoi è un ragazzo di 19 anni che ha iniziato da poco a lavorare al cafè Rainy Color come cameriere. Amami, Il proprietario, è un tipo eccentrico sempre in giro per il mondo, e delega la gestione del locale al barista Shion e a Tokura per l’appunto.

Gli avventori del locale sono per lo più degli abituèe come Ryota e Keychan, studenti liceali che si preparano ad affrontare la vita universitaria.

Tutta la storia di questo anime molto breve ruota intorno a questi personaggi principali.

DOPPIATORI

Daisuke Hirakawa come Shion Koga

Hikaru Midorikawa come Keiichi Iwase

Hiro Shimono come Aoi Tokura

Mamoru Miyano come Ryota Sakurai

Ryo Horikawa come Koji Amami

Akirako Yamazaki come

la signora A (ep 8) e

la signora B (eps 1, 3, 6)

Kasumi Haramoto come la

signora C (ep 8) e la voce della

TV (ep 6)

Kotone Kuwayama come la signora B (ep 8)

Yugo Sato come Nozomu Tokura (eps 6, 9)

Yuki Nakano come la signora A (eps 1, 3, 6)

Yuko Okui come Rain

