anime – SEI IN ARRESTO! (Taiho Shichau zo) – di Kazuhiro Furuhashi

SCHEDA

Titolo originale: Taiho Shichau zo – (逮捕しちゃうぞ)

Titolo internazionale: You’re Under Arrest

Genere: serie tv – seinen, commedia, comico, azione, poliziesco

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 47 (concluso) – a volte vengono contati anche gli oav come parte integrante della serie, arrivando a 52 episodi

Anno di uscita in Giappone: 1996 – 1997

Tratto: dal manga “Sei in Arresto!” di Kosuke Fujishima

Director: Kazuhiro Furuhashi

Mecha design: Shunji Murata, Toshiharu Murata

Character design: Atsuko Nakajima, Tokuyuki Matsutake

Music: Kou Otani, Yasunori Iwasaki

Studios: Deen

Titolo in Italia: Sei in arresto!

Anno di pubblicazione in Italia: 1999

Trasmissione in tv: su Rai Uno, all’interno del programma “Solletico” assieme agli Oav (52 episodi totali)

Censura nella trasmissione televisiva: sì

Edizione italiana: mai uscito da noi in home video (e difficile da trovare)

Sigle:

Opening Theme

“100mph no Yuuki” by Akiko Hiramatsu & Sakiko Tamagawa (eps 01-04)

“Boku de Arutameni” by Flying Kids (eps 05-25)

“Love Somebody” by Mariko Fukui (eps 26-51)

“Brand New Day” by Mariko Fukui (ep 52)

Ending Theme

“Arittake no Joonetsu de” by Tokyo Policewoman Duo (eps 01-04)

“Thank You, Love” by Keiko Tarada (eps 05-25)

“Looking Up To The Sky” by Takako Shirai (eps 26-51)

“Yell By Your Side” by emiko (ep 52)

Sigla italiana

adattamenti italiani di 100 Mph no Yuuki (apertura) e Thank You Love (chiusura), cantate da Giò Giò Rapattoni

TRAMA

Miyuki Kobayakawa, più calma e razionale, e Natsumi Tsujimoto, più risoluta e manesca; sono due poliziotte della stradale, che pattugliano il distretto di Bokuto.

Ogni giorno vanno incontro a varie avventure e faccende quotidiane, assieme a dei compagni di lavoro… che sono a dir poco originali.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Akiko Hiramatsu – Miyuki Kobayakawa

Sakiko Tamagawa – Natsumi Tsujimoto

Bin Shimada – Ken Nakajima

Etsuko Kozakura – Yoriko Nikaido

Hiroko Konishi – Sena Wakabayashi

Ikuya Sawaki – Detective Tokuno

Issei Masamune – Capo

Michiko Neya – Chie Sagamioono

Rica Matsumoto – Futaba Aoi

Takeshi Watabe – Inspector Arizuka

Tomokazu Seki – Shouji Toukairin

Yoshiko Sakakibara – Inspettore Kinoshita

Doppiaggio: CRC Compagnia Realizzazioni Cinetelevisive

Direzione del doppiaggio: Ludovica Marineo

Dialoghi: Guglielmo Paternostro, Sergio Poliandri

Doppiatore italiano – Personaggio

Emanuela Amato – Miyuki Kobayakawa

Maria Teresa Cella – Natsumi Tsujimoto

Domenico Strati – Ken Nakajima

Greta Bonetti – Yoriko

Marina Giordana – Mila (Aoi)

Pierluigi Astore – Capitano

Roberto Stocchi – Strikeman

Romano Malaspina – Isp. Arizuka

Vittorio Battarra – Volpe

OPERE RELATIVE

Manga

– Sei in Arresto!

– Taiho Shichau zo – Second Season

Anime

– Sei in arresto! 2 – serie tv, trasmessa anche in Italia

– You’re Under Arrest: Full Throttle – serie tv

– Sei in arresto! OAV – oav, edito anche in Italia

– You’re Under Arrest: Specials – oav/special

– You’re Under Arrest: No Mercy oav

– You’re Under Arrest: The Motion Picture – oav/special

– You’re Under Arrest: The Drama – live-action

