Titolo originale: Steins;Gate Movie: Fuka Ryouiki no Déjà vu – (劇場版 シュタインズゲート 負荷領域のデジャヴ)

Traduzione letterale: Steins;Gate il film: il dominio sovraccaricato del déjà vu

Titolo internazionale: Steins Gate The Movie: Load Region of Déjà Vu

Genere: film di animazione – seinen, fantascienza, thriller, mistero, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 90 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2013

Tratto: dalla Visual Novel “Stein;Gate” sviluppata dalla 5pb. e Nitroplus; e sequel della serie tv “Steins;Gate”

Director: Kanji Wakabayashi

Chief Director: Hiroshi Hamasaki, Takuya Satō

Script: Chiyomaru Shikura (IMAGES) e Jukki Hanada

Character design: Kyuta Sakai

Music: Jun Murakami, Takeshi Abo

Studios: White Fox

Titolo in Italia: Steins;Gate The Movie – Load Region of Deja Vu

Anno di pubblicazione in Italia: 2017

Reperibilità: trasmesso in streaming su VVVID con i sottotitoli italiani (link visione) e annunciato il doppiaggio italiano

Edizione italiana: Dynit

Sigle:

sigla Iniziale

“Anata no Eranda Kono Toki wo” by Kanako Itou

sigla finale

“Itsumo Kono Basho de” by Ayane

Trailer originale (con sottotitoli in inglese)



Anime relativi:

– Steins;Gate” serie tv – prequel

– Steins;Gate: Poriomania egoistica oav – prequel

TRAMA

E’ passato un anno dagli avvenimenti che hanno sconvolto la vita di Rintaro Okabe, e il ritorno in Giappone dall’America di Kuriso è un ottima occasione per festeggiare. Ma Okarin di recente è strano; infatti nell’ultimo periodo appare sempre più distratto ed assente…

All’improvviso, e davanti agli occhi della ragazza, Okabe scomparirà; e nessuno sembra averlo mai conosciuto!

Cosa è successo al nostro Kyoma Hooin; riuscirà Makise a scoprirlo? Centrerà lo Steins;Gate?

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITA’

– Dal film sono stati tratti una Light novel e un Manga.

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Mamoru Miyano – Rintarō Okabe

Asami Imai – Kurisu Makise

Kana Hanazawa – Mayuri Shiina

Tomokazu Seki – Itaru “Daru” Hashida

Ayano Yamamoto -Nae Tennoji

Halko Momoi – Faris Nyannyan

Masaki Terasoma – Yūgo Tennōji

Saori Goto – Moeka Kiryù

Yu Kobayashi – Ruka Urushibara

Yukari Tamura – Suzuha Amane

Rieko Kamenaka – Anziano

