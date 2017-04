A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Ghost in the Shell

Titolo internazionale: Ghost in the Shell

Genere: film cinematografico – live action, fantascienza, triller

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Paese: Stati Uniti

Durata: 106 minuti

Anno di uscita: 2017

Tratto: tratto dal manga “Ghost in the Shell” di Masamune Shirow

Regista: Rupert Sanders

Music: Clint Mansell, Lorne Balfe

Produzione: DreamWorks Pictures, Paramount Pictures, Arad Productions, Amblin Partners, Reliance Entertainment

Titolo in Italia: Ghost in the Shell

Anno di pubblicazione in Italia: 2017

Censura nell’edizione televisiva: no

Edizione italiana: distribuito al cinema da Universal Pictures

TRAMA

In un prossimo futuro la tecnologia si è evoluta al livello tale che adesso è possibile farsi sostituire, e impiantare parti robotiche per sostituire parti del corpo danneggiate.

Leader Mondiale nel settore è la Hanka Robotics che, nello sviluppo della tecnologia aumentativa, stabilisce un progetto segreto per sviluppare un corpo meccanico, o “shell”, capace di copiare la coscienza e il cervello in un corpo robotico. L’unica persona in cui ciò è avvenuto con successo è la maggiore Mira Killian, capo della sezione di Sicurezza Pubblica numero 9: un’organizzazione antiterrorismo cibernetico gestita dalla stessa Hanka Robotics, e impegnata da sempre a prevenire e salvare il mondo da terroristi che vedono la hanka robotics come un nemico.

Ma mentre danno la caccia al pericoloso terrorista Kuze, Mira e il suo Team si ritroveranno a affrontare non solo un temibile nemico ma anche i fantasmi del suo misterioso passato, che potrebbero per sempre cambiare la sua vita e il destino del mondo!

IMMAGINI clicca per ingrandire

CAST E DOPPIATORI

ATTORI

Scarlett Johansson: Maggiore Mira Killian

Takeshi Kitano: Daisuke Aramaki

Pilou Asbæk: Batou

Michael Pitt: Hideo Kuze

Juliette Binoche: dott.ssa Ouelet

Chin Han: Han

Danusia Samal: Ladriya

Lasarus Ratuere: Ishikawa

Rila Fukushima: Geisha

Joe Naufahu: Peter Browning

DOPPIATORI ITALIANI

Domitilla D’Amico: Maggiore Mira Killian

Gabriele Sabatini: Batou

Gianfranco Miranda: Hideo Kuze

Franca D’Amato: dottoressa Ouelet

Franco Mannella: Cutter

Francesco De Francesco: Skinny Man

Orsetta De Rossi: Hairi

Simone D’Andrea: Togusa

