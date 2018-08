A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Yorugata Aijin Senmonten – Bloodhound – (夜型愛人専門店-ブラッドハウンド-)

Traduzione letterale: Blood Hound

Titolo internazionale: Blood Hound – Vampire Host – The Vampire Gigolo – Night Love Express

Autrice: Kaori Yuki

Genere: shoujo – mistero, sentimentale, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2003

Casa Editrice giapponese: Hakusensha

Rivista: Hana to Yume

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Il club dei vampiri – Blood Hound

Anno di pubblicazione in Italia: 2009

Casa Editrice italiana: Planet manga, al prezzo di 5,50 euro

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Kano Rion, studentessa delle superiori, è alla ricerca della sua migliore amica, che è scomparsa misteriosamente. Frugando tra le sue cose, scopre il biglietto da visita di un certo Suou, un host che lavora nel club “Kranken House”. Si tratta di un locale per donne molto particolare, perchè gli host che ci lavorano sono tutti vestiti da vampiri.

Rion decide di recarvisi per indagare e fare delle domande al famoso Suou, il quale, difronte alle accuse di rapimento, nega qualsiasi sua implicazione nella vicenda.

Tuttavia Rion non ne è convinta e continua a dubitare di Suou, e per tenerlo d’occhio decide di farsi assumere; venendo poi così a scoprire… che i bei ragazzi che ci lavorano sono davvero dei vampiri!

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Live Action

– Vampire Host – telefilm live (drama), di 12 episodi (2004)

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Kaori Yuki presenti sul sito:

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.