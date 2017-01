A cura di Fujiko89

SCHEDA

Titolo originale: Final Fantasy XV (Final Fantasy Versus XIII)

Titolo internazionale: Final Fantasy XV

Genere: J-RPG (Gioco di Ruolo giapponese), Azione

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One

Anno di uscita: 2016

Paese: Giappone

Classificazione PEGI: +16 violenza

Produttore: Square Enix

Pubblicazione: Square Enix

Direzione: Hajime Tabata

Produttore: Shinji Hashimoto

Characters Design: Tetsuya Nomura

Sceneggiatura: Kazushige Nojima, Saori Itamuro, Akiko Ishibashi, Takumi Nishida

Musiche: Yoko Shimomura

Titolo in Italia: Final Fantasy XV

Anno di pubblicazione in Italia: 2016

Lingua: audio in giapponese, inglese, francese e tedesco – testi e sottotitoli in giapponese, inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo, russo e portoghese brasiliano

Videogames collegati:

Il gioco fa parte della serie “Fabula Nova Crystallis” composta da:

– Final Fantasy XIII

– Final Fantasy Type-0

– Final Fantasy XIII-2

– Lightning Returns: Final Fantasy XIII

– Final Fantasy XV

– Final Fantasy Type-0 Online

TRAMA

“L’unico cristallo rimasto al mondo è custodito nel Regno di Lucis. Al raggiungimento di una tregua con lo stato militare di Niflheim, Lucis è felice di aver portato a termine la guerra fredda. I festeggiamenti, tuttavia, si rivelano prematuri. Sotto le mentite spoglie della pace, Niflheim dà il via all’invasione dell’intero Regno. Le tranquille vite del principe Noctis e del suo entourage saranno consumate dalle fiamme della guerra nel tentativo di resistere all’attacco nemico”.

La storia si concentra sulle vicende di Noctis Lucis Caelum: il principe del regno di Lucis, una nazione isolata che detiene ancora il potere dei Cristalli.

Per porre la pace sul regno, Noctis è stato dato in sposo alla nobile Lunafreya della provincia imperiale di Tenebrae. Il principe parte insieme ai suoi tre amici: Gladio, Ignis e Prompto alla volta della capitale di Altissia dove si svolgerà il matrimonio.

Durante il viaggio i protagonisti scopriranno che Niflheim ha dichiarato guerra all’impero di Lucis, uccidendo il re e rubando il cristallo di Lucis, emblema del Regno.

Spetterà a te, nei panni di Noctis e dei suoi tre amici, di salvare il regno e recuperare il cristallo…

