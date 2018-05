A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Aggressive Retsuko – (アグレッシブ烈子)

Titolo internazionale: Aggretsuko

Genere: serie per il web (ona) – commedia, slice of life, lavoro

Rating: adatto ad un pubblico maturo – la serie potrebbe essere vista in realtà da tutti, data la totale mancanza di immagini e/o argomenti non adatti ai bambini, ma è difficile che un pubblico troppo giovane ne capisca la trama

Numero episodi: 10 (concluso)

Durata episodio: 15 minuti

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2018

Rete tv giapponese: Netflix

Tratto: storia originale

Director: Rareko

Original Creator: Sanrio

Studios: Fanworks

Titolo in Italia: Aggretsuko

Anno di pubblicazione in Italia: Aprile 2018

Trasmissione: in streaming, doppiato in italiano, sulla tv online Netflix (servizio a pagamento)

Distributore: Netflix Italia

Edizione italiana: non disponibile per l’home video

Anime relativi:

– “Aggressive Retsuko” serie tv di ben 100 episodi (dalla durata di circa tre minuti ciascuno) del 2016

Trailer



TRAMA

Cinque anni prima la giovane Retsuko (dalle fattezze di un panda rosso) aveva iniziato il suo lavoro da impiegata nella contabilità di una grande azienda, con tante speranze e sogni. Ora però si ritrova ad essere frustrata da una vita d’ufficio logorante: tra colleghe spettegole o che pensano solo ad adulare gli altri, e capi sessisti o che gli danno lavori extra da svolgere a fine giornata. Tutte fatiche che deve sempre affrontare con una finta maschera di sorriso in volto.

Per sfogare tutto lo stress, Retsuko ogni sera va al karaoke, dove cambia completamente faccia e carattere, per cantare canzoni death metal a squarciagola! Ma è un segreto che nessuno deve conoscere…

Le cose per Retusko cambiano un po’ quando decide di iscriversi ad un corso di yoga per dimagrire, dove incontra due sue colleghe dei piani alti dell’azienda.

Nonostante la grafica e la presenza di animali umanizzati, è una serie sì comica, ma molto realistica sul mondo del lavoro e le sue dinamiche.

DOPPIATORI

Edizione italiana

Traduzione: Irene Cantoni

Sottotitoli: Federica Pierantozzi

Dialoghi italiani: Silvia Bacinelli

Direzione del doppiaggio: Silvana Fantini

Doppiatori italiani

Retsuko: Jolanda Granato

Fenneko: Jenny De Cesarei

Washimi: Chiara Francese

Tsubone: Marina Thovez

RECENSIONI

