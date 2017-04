A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Akiba’s Trip: The Animation

Titolo internazionale: Akiba’s Trip: The Animation

Genere: serie tv – azione, comico, ecchi, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 10 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2017 – in corso

Rete tv giapponese: AT-X, BS Fuji, Tokyo MX

Tratto: dal videogames “Akiba’s Trip”.

Director: Hiroshi Ikehata

Series Composition: Kazuho Hyodo

Character design: Hajime Mitsuda

Music: Endo

Studios: Gonzo

In Italia: inedito

Streaming: in visione, gratuita e legale, sul sito VVVVID, ecco il link visione.

Titolo Streaming in Italia: Akiba’s Trip: The Animation

Distributore italiano: Dynit

Traduzione: Valentina Vignola

Editing: Marco Cifarelli

Sigle:

Opening

“Ikken Rakuchaku Go Yōjin” di Earphones

Ending

“B Ambitious!” by YuiKaori (ep 1)

“Rirai Mirai” by MimimemeMimi (ep 2)

“Sanki Tousen!” by Earphones (Rie Takahashi, Yuki Nagaku, Marika Kouno) (ep 3)

“Sanki Tousen!” by Manias (Rie Takahashi, Yuki Nagaku, Marika Kouno) (ep 4)

“Chou Hannou Girl” by AOP (ep 5)

“Kokoro no Memory” by every♥ing! (ep 6)

“Koi ni Shinzan!” by Shoko Nakagawa (ep 7)

“Fighting☆Dramatic” by Milky Holmes (ep 8)

TRAMA

Tamotsu è un ragazzo appassionato di modellini e di serie tv, e con la sorellina Niwaka sta girando per il quartiere di Akihabara: settore di Tokyo dove c’è la più alta grande concentrazione di negozi che vendono tutti i tipi di apparecchi elettronici, dvd, bluray e gadget.

Mentre sono in giro a fare acquisti, assistono ad una scena incredibile: una misteriosa ragazza dai capelli metà rossi e metà bianchi, lotta contro delle altre ragazze, e le sconfigge solo quando… le denuda!

I due fratelli pensano si tratti di uno spettacolo di strada, ma si tratta invece di una lotta tremendamente seria: Akihabara è stata invasa da vampiri che attaccano le persone e le “buggano”, trasformandoli in zombie, che possono essere solo sconfitti dall’esposizione del corpo alla luce e all’aria!

Tamotsu si ritroverà presto coinvolto nella battaglia in prima persona…

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiaore – Personaggio

Haruki Ishiya – Tamotsu Denkigai

Rie Takahashi – Matome Manseika

Jouji Nakata – Kage-san

Marika Kōno – Niwaka Denkigai

Misaki Kuno – Tasujin Ratu

Yuki Nagaku – Arisa Ahokainen

