SCHEDA

Titolo originale: Boku dake ga Inai Machi

Traduzione letterale: La città in cui io non ci sono

Titolo internazionale: ERASED

Genere: serie tv – seinen – mistero, psicologico, thriller, soprannaturale

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 08 Gennaio 2016

Rete tv giapponese: Fuji TV

Tratto: dal manga “Boku dake ga Inai Machi” di Kei Sanbe.

Director: Tomohiko Ito

Series Composition: Taku Kishimoto

Character design: Keigo Sasaki

Music: Yuki Kajiura

Studios: A-1 Pictures

In Italia: inedito

Reperibilità: in streaming sottotitolato in italiano grazie a VVVVID; ecco il link visione

Titolo streaming in Italia: Erased

Distributore: Dynit

Sigle:

Opening

“Re:Re:” di ASIAN KUNG-FU GENERATION

Ending

“Sore wa Chiisa na Hikari no yō na” di Sayuri

TRAMA

Satoru è un normale ragazzo, lavora in una pizzeria dove il suo compito è quello di consegnare le pizze, e svolge una vita abbastanza normale, se non fosse per il fatto dei “revival”.

I revival sono un insolito: in determinate situazioni lui può andare indietro nel tempo, e rivivere un loop temporale.

In seguito ad un incidente durante una consegna esegue un “balzo” nel tempo a quando era alle elementari, proprio nel periodo in cui un pedofilo-serial killer operava nella sua città…

DOPPIATORI

Shinnosuke Mitsushima – Satoru Fujinuma adulto

Tao Tsuchiya – Satoru Fujinuma bambino

Aoi Yūki – Kayo Hinazuki

Akari Kitō – Hiromi

Ayaka Nanase – Osamu

Chinatsu Akasaki – Airi Katagiri

Minami Takayama – Sachiko Fujinuma

Mitsuru Miyamoto – Manabu Yatsushiro

Takahiro Mizushima – Jun Shiratori

Yō Taichi – Kenya

Yukitoshi Kikuchi – Kazu

