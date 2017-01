A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Jungle Book Shounen Mowgli – (ジャングルブック・少年モーグリ)

Titolo internazionale: Jungle Book: Boy Mowgli – The Jungle Book: The Adventures of Mowgli

Genere: serie tv – kodomo, avventura

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 52 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 1989

Rete tv giapponese: TV Tokyo

Tratto: dal romanzo “Il libro della giungla” di Rudyard Kipling

Director: Fumio Kurokawa

Series Composition: Kimio Yabuki

Script: Kenji Yoshioa, Kimio Yabuki, Mami Watanabe, Nobuyuki Fujimoto, Saburo Sekiguchi

Character design: Sadahiko Sakamaki

Music: Hideo Shimazu

Studios: Nippon Animation

Titolo in Italia: Il libro della giungla

Anno di pubblicazione in Italia: 1991

Trasmissione in tv: trasmessa su Rete 4 la prima volta nel 1991, negli anni successivi replicato su Canale 5 e Italia 1, fino all’estate del 2003. Nel 2008 venne proposta su Boing e nel 2009 su Hiro

Censura nella trasmissione televisiva: sì, anche se poca e più che altro su termine come “uccidere”, “morto”.

Edizione italiana: edito in vhs e poi dvd dalla Mondo Home

Sigle:

sigle iniziali giapponesi

“GET UP~Ai o Shinjite” di Toshiya Igarashi

“Look Up” di Suzi Marsh

sigle finali giapponesi

“A Child Is Learning” di Suzi Marsh

“Chikyū no Ko” di Ushio Hashimoto

sigla italiana

“Il libro della giungla” di Cristina D’Avena

TRAMA

India. Due studiosi si trovano nella giungla, assieme al loro piccolo figlio Mowgli. Quando per un incidente i genitori muoiono, il piccolo viene adottato da una tribù di lupi, guidati dal saggio Akela.

Mowgli cresce così con la madre adottiva e due fratelli, con come maestri la pantera Bagheera e l’orso Baloo. Ma da grande, comincia a farsi domande su chi è veramente, e cresce anche il desiderio di vedere altri esseri come lui.

Intanto la tigre mangiatrice di uomini, la terribile Shere Khan, lo sta cercando…

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Urara Takano – Mowgli

Banjou Ginga – Baloo

Hiroya Ishimaru – Bagheera

Issei Futamata – Tabaqui

Mari Yokoo – Luri

Masaru Ikeda – Alexander

Miki Itou – Kichi

Shigezou Sasaoka – Shere Khan

Youko Matsuoka – Akru

Yūsaku Yara – Vermillion

Yuzuru Fujimoto – Akela

Doppiatori italiani

Paolo Torrisi – Mowgli

Antonello Governale – Kaa

Mario Scarabelli – Bagheera

Maurizio Scattorin – Shere Khan

Pietro Ubaldi – Baloo

Adolfo Fenoglio – Nonno di Meshua

Aldo Stella – Acru

Anna Bonel – Kiki

Antonio Paiola – Akela

Dania Cericola – Luri

Felice Invernici – Sura

Gabriele Calindri – Padre di Meshua

Giorgio Melazzi – Tabaqui

Lara Parmiani – Meshua

Luca Sandri – Chill

Marina Massironi – Lala

Maurizio Trombini – Hati

Orlando Mezzabotta – Alexander

Roberta Gallina Laurenti – Madre di Meshua

Stefano Albertini – Sandar

