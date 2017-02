A cura di Marichan

Titolo originale: Metropolis – (メトロポリス)

Titolo internazionale: Metropolis

Genere: film d’animazione – avventura, drammatico, fantascienza

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 107 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2001

Tratto: dal manga “Metropolis” di Osamu Tezuka

Director: Rintaro

Screenplay: Katsuhiro Otomo

Character design: Yasuhiro Nakura

Music: Toshiyuki Honda

Studios: Madhouse

Titolo in Italia: Metropolis

Anno di pubblicazione in Italia: 2002

Trasmissione in tv: Rai4

Censura nella trasmissione televisiva: no

Edizione italiana: edito in Dvd dalla Sony (cofanetto con 2 dvd)

Sigle

Opening

“Metropolis” di Toshiyuki Honda

Ending

“There’ll Never Be Goodbye” di Minako ‘Mooki’ Obata

TRAMA

Metropolis è una delle città più grandi al mondo, quasi completamente robotizzata, e divisa in livelli. In alto, vivono i più ricchi serviti dalle macchine, mentre nei sotterranei i poveri sopravvivono come possono, covando sentimenti di rivalsa contro quei robot che gli hanno rubato il lavoro; nonostante anche gli automa siano vittime di discriminazione e violenze.

Qui arriva dal Giappone l’investigatore Shunsaku Ban, accompagnato dal’assistente e nipote Kenichi, proprio durante i festeggiamenti per l’inaugurazione di un enorme grattacielo, lo Ziggurat. I due sono alla ricerca del dottore Laughton, luminare accusato di vari crimini.

Il dottore in questione si trova proprio in città, nascosto e protetto dal ricco e potente Duca Red. Nel segreto di un laboratorio, Laughton sta costruendo un robot speciale, modellato sulle sembianze di Tima, la figlia morta di Duca Red.

Ma Rock, figlio adottivo di Duca Red, non può sopportare che un robot lo superi, così va nel laboratorio di nascosto con l’intenzione di distruggere la macchina. Ma Tima riesce a scappare e, sola e senza alcuna memoria, viene trovata proprio da Kenichi…

CURIOSITÀ’

– Ci sono differenze di trama tra fumetto e cartone.

– Il movie ha avuto bel quattro anni di lavorazione, prima di uscire nei cinema nipponici.

– Rock non appare nel manga, ed è stato creato apposta per il film. Di contro, il Presidente di Metropolis che nel fumetto ha un ruolo importante, nel movie si vede pochissimo.

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Kei Kobayashi: Kenichi

Yuka Imoto: Tima

Kouki Okada: Rock

Tarô Ishida: Duca Red

Kôsei Tomita: Shunsaku Ban

Norio Wakamoto: Pero

Norihiro Inoue: Atlas

Masaru Ikeda: Presidente Boone

Toshio Furukawa: Skunk

Doppiatori italiani

Fabrizio De Flaviis: Kenichi

Gemma Donati: Tima

Fabrizio Manfredi: Rock

Sandro Iovino: Duca Red

Giorgio Lopez: Shunsaku Ban

Alessandro Rossi: Pero

Vittorio De Angelis: Atlas

Dario Penne: Presidente Boone

Massimo Lodolo: Skunk

