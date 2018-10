A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Mirai no Mirai – (未来のミライ)

Titolo internazionale: Mirai of the Future – Mirai

Genere: film d’animazione – avventura, fantasy

Rating: adatto a tutti

Durata: 1 ora e 43 minuti

Anno di uscita in Giappone: 20 Luglio 2018

Tratto: storia originale

Director: Mamoru Hosoda

Series Composition: Mamoru Hosoda

Script: Mamoru Hosoda

Character design: Hiroyuki Aoyama

Music: Masakatsu Takagi

Studios: Studio Chizu

Titolo in Italia: Mirai

Anno di pubblicazione in Italia: Ottobre 2017, nei cinema italiani

Censura: no

Edizione italiana: prossimamente in Dvd e Bluray grazie alla casa editrice Dynit

Sigle:

Opening Theme:

“Mirai no Theme” by Tatsuro Yamashita

Ending Theme:

“Uta no Kisha” by Tatsuro Yamashita

Trailer



TRAMA

Protagonista di “Mirai” è Kun-chan, un bimbo viziato che sente che la sua nuova sorellina, Mirai, gli ha rubato l’amore dei suoi genitori. Sopraffatto dalle tante esperienze che affronta per la prima volta nella sua vita, e dall’invidia che si scatena in lui verso la sorellina, Kun-chan incontrerà una versione più anziana di Mirai proveniente dal…futuro!

E il mondo non sarà più lo stesso, dopo averlo visto attraverso gli occhi di un bambino.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Distributore: Nexo Digital

Doppiatore italiano – Personaggio

Tatiana Dessi – Kun

Vittoria Bartolomei – Mirai

OPERE RELATIVE

Romanzo

– Mirai

RECENSIONI

