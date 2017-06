HARLEQUIN i manga “rosa”

A cura di MariTsukino

Harlequin è una casa editrice, con sede in Canada, specializzata nella pubblicazione di romanzi rosa (tipo gli “Harmony”, o “Romance” come vengono ora spesso chiamati, anche in Italia), che opera soprattutto nei paesi anglosassoni, e i suoi romanzi sono pubblicati in Italia dalla Mondadori.

La società ha una filiale giapponese (che opera sotto la casa editrice Ohzora Shuppan) che pubblica (oltre ai libri tradotti) versioni manga di romanzi rosa di autrici anglosassoni. Sono davvero tantissime le mangaka che hanno disegnato per la collana, da quelle più famose a quelle meno note; con centinaia di volumi all’attivo! (per farvi un’idea, potete vedere l’elenco dei più famosi in questo sito inglese http://www.anime-planet.com/manga/tags/harlequin rimarrete stupiti della quantità!)

Però anche la qualità dei volumi varia molto, dipende da quale sceneggiatrice e quale disegnatrice si sono occupati del fumetto.

I manga sono catalogati come “josei” (per un pubblico adulto femminile) anche perchè generalmente le protagoniste sono maggiorenni e lavoratrici; ma ci sono storie che hanno massimo un bacio, e invece altre più esplicite e sensuali.

Sito ufficiale inglese http://www.harlequin.com

Sito ufficiale giapponese http://www.harlequin.co.jp/ e sezione relativa ai manga http://www.harlequin.co.jp/hqc/hqcomics/

IN ITALIA

Dal 1999 al 2001 la Mondadori pubblicò alcuni volumi di questi manga, in una collana chiamata “XMeComics”. I volumi tradotti furono 27, e vennero pubblicati per il mercato delle edicole.

Purtroppo le copertine erano fatte in Italia, prendendo dei disegni dal manga e ricolorandoli (e l’effetto era un po’ bruttino, parere personale), ma le tavole interne non erano censurate o cambiate, anche se le tavole erano completamente ribaltate con lettura all’occidentale.

Molti manga della serie Harlequin, inediti in Italia, sono stati tradotti amatorialmente nella nostra lingua dai gruppi di Scan.

Ultimo aggiornamento: Giugno 2017