SCHEDA

Titolo originale: Nana – (ナナ)

Titolo internazionale: Nana The Movie

Genere: film – live action, sentimentale, musica

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Giappone

Durata: 113 minuti

Anno di uscita: 2005

Tratto: dal manga “Nana” di Ai Yazawa

Director: Kentaro Otani

Series composition: Taeko Asano, Kentaro Otani

Music: Mika Nakashima, Yuna Ito

Titolo in Italia: Nana The Movie

Anno di pubblicazione in Italia: 2008

Trasmissione in tv: no

Censura: no

Edizione italiana: edito in Dvd grazie alla Terminal Video

Opere relative:

– Nana 2 – film live, sequel

TRAMA

Nana Komatsu e Nana Osaki stanno partendo per Tokyo per ritrovare le fila delle proprie vite.

La prima è una tipa un po’ svampita che combina sempre casini, ma ha un gran cuore, e sta andando a Tokyo a unirsi al suo amore.

La seconda è una cantante punk, a prima vista grintosa e decisa, ma con un triste passato.

Le sue si trovano sedute vicine in treno, e iniziano a chiacchierare e fare amicizia. Nonostante le diversità, il destino le unirà indissolubilmente una volta giunte nella capitale.

IMMAGINI clicca per ingrandire

CAST E DOPPIATORI

Attore – Personaggio

Mika Nakashima: Nana Osaki

Aoi Miyazaki: Nana “Hachi” Komatsu

Hiroki Narimiya: Nobuo “Nobu” Terashima

Ken’ichi Matsuyama: Shinichi “Shin” Okazaki

Saeko: Sachiko Kawamura

Yuna Ito: Reira Serizawa

Momosuke Mizutani: Naoki Fujieda

Anna Nose: Junko “Jun” Saotome

Takehisa Takayama: Kyosuke

Tomoki Maruyama: Yasushi “Yasu” Takagi

Tetsuji Tamayama: Takumi Ichinose

Ryuhei Matsuda: Ren Honjo

Yuta Hiraoka: Shoji Endo

Doppiatori italiani

Selvaggia Quattrini: Nana Osaki

Federica De Bortoli: Nana “Hachi” Komatsu

Stefano Brusa: Nobuo “Nobu” Terashima

Daniele Raffaeli: Shinichi “Shin” Okazaki

Riccardo Lombardo: Yasushi “Yasu” Takagi

Emanuela Damasio: Sachiko Kawamura

