A cura di Mitsuki

SCHEDA

Titolo originale: Kuroshitsuji

Traduzione letterale: Il maggiordomo nero

Titolo internazionale: Black Butler

Autrice: Yana Toboso

Genere: shounen – azione, mistero, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2006 – in corso

Casa Editrice giapponese: Square Enix

Volumi: 25 (in corso)

Titolo in Italia: Black Butler – Il maggiordomo diabolico

Traduzione: Simona Stanzani

Anno di pubblicazione in Italia: 2011 – in corso

Casa Editrice italiana: Planet Manga

Volumi: 24 (in corso)

Trasposizione video:

Serie tv:

– Kuroshitsuji

– Kuroshitsuji II

– Kuroshitsuji: Book of Circus

OAV:

– “Kuroshitsuji II OAV”

– “Kuroshitsuji: Book of Murder” sequel delle serie tv

– “Kuroshitsuji: Sono Shitsuji, Kogyo” special

Film d’animazione

– “Kuroshitsuji: Book of the atlantic” sequel di serie tv e oav

Film live

– “Kuroshitsuji – Black Butler” live action

TRAMA

Nell’Inghilterra Vittoriana, il maggiordomo Sebastian serve il suo padrone il conte Ciel Phantomhive. Benché bambino Ciel è a capo della Funtom Company, una grande industria di giocattoli.

Sebastian è impegnato a compiere i suoi doveri di maggiordomo e anche a risolvere i problemi che causano gli altri servitori della tenuta Phantomhive: Mey Rin la cameriera, Finnian il giardiniere e Bard il cuoco.

Ma in realtà tutti questi personaggi hanno una doppia identità: Ciel non è altro che il cane da guardia della regina Vittoria, ovvero deve risolvere casi misteriosi sotto i suoi ordini; Mey Rin è un’abile cecchino (anche se dalla sua vista non si direbbe); Finnian ha una forza sovrannaturale dovuta a degli ormoni che gli furono iniettati sperimentalmente; Bard è abile con gli esplosivi (tanto che li usa anche in cucina, ma provoca solo disastri).

E Sebastian? Beh Sebastian è un Diavolo di maggiordomo….

Le vicende che si susseguono nel manga sono i vari casi che vengono assegnati dalla regina a Ciel.

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Black Butler – Kuroshitsuji” presente sul sito:

Discussioni sul forum:

COMMENTI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!