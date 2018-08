A cura di Miss Daddy

SCHEDA

Titolo originale: Neo-ui Moksoriga Deulleo – (너의 목소리가 들려)

Titolo internazionale: I Can Hear Your Voice

Genere: serie tv (k-drama) – mistero, sentimentale, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Corea Del Sud

Numero episodi: 18 (completo)

Anno di uscita: 2013

Tratto: storia originale

Director: Jo Soo-Won

Writer: Park Hye-Ryun

Network: SBS

Production: DRM Media, Kim Jong-hak Productions

Titolo in Italia: I Can Hear Your Voice

Anno di pubblicazione in Italia: 2013

Trasmissione in tv: disponibile ufficialmente sulla TV online Rakuten Viki sottotitolata in italiano

Edizione italiana: Rakuten TV

TRAMA

Park Soo-ha è un ragazzo con la capacità di leggere nelle menti delle persone. Questa capacità l’ha ottenuta da piccolo mentre assisteva all’omicidio di suo padre.

All’inizio, la morte di suo padre era stata considerata solo come un incidente d’auto, ma grazie alla testimonianza di Jang Hye-sung, allora una liceale, il criminale venne messo in carcere, ma l’assassino giura che una volta uscito l’avrebbe uccisa.

Con il passare del tempo, Hye-sung diventa un’avvocatessa d’ufficio. La sua vita cambia quando ritroverà Soo-ha, ormai studente liceale. Hye-sung risolverà numerosi casi grazie all’aiuto della capacità sovrannaturale di Soo-ha; ma intanto l’assassino del padre di quest’ultimo è tornato in circolazione.

CAST

Park Soo-ha – Lee Jong-suk e Goo Seung-hyun (da giovane)

Jang Hye-sung – Lee Bo-young e Kim So-hyun (da giovane)

Cha Gwan-woo – Yoon Sang-hyun

Seo Do-yeon – Lee Da-hee e Jung Min-ah (da giovane)

Min Joon-gook – Jung Woong-in

Shin Sang-deok – Yoon Joo-sang

Choi Yoo-chang – Choi Sung-joon

Kim Gong-sook – Kim Kwang-kyu

Go Sung-bin – Kim Ga-eun

Kim Choong-ki – Park Doo-shik

Eo Choon-shim – Kim Hae-sook

Hwang Dal-joong – Kim Byeong-ok

Seo Dae-seok – Jung Dong-hwan

Madre di Do-yeon – Jang Hee-soo

Park Joo-hyeok – Jo Deok-hyeon

Moon Dong-hee – Kim Soo-yeon

Prosecutore Jo – Jang Hee-woong

RECENSIONI

