Titolo originale: Final Fantasy VII: Advent Children (ファイナルファンタジーVII アドベントチルドレン )

Traduzione letterale:

Titolo internazionale: Final Fantasy VII: Advent Children (ファイナルファンタジーVII アドベントチルドレン )

Genere: film di animazione – fantasy, azione, combattimento

Rating: adatto a tutti

Durata: 100 min (Versione DVD) 125 min (Versione Blu-Ray)

Anno di uscita in Giappone: 2005

Tratto: dal videogioco Final Fantasy VII

Director: Tetsuya Nomura, Takeshi Nozue

Music: Nobuo Uematsu, Kenichiro Fukui, Keiji Kawamori, Tsuyoshi Sekito

Studios: Visual Works

Titolo in Italia: Final Fantasy VII: Advent Children (ファイナルファンタジーVII アドベントチルドレン )

Anno di pubblicazione in Italia: 2006

Trasmissione in tv: no

Edizione italiana: distribuito in dvd e Blu Ray con i sottotitoli italiani da Sony Pictures

Sigle:

sigla finale

Calling by Kyosuke Himuro.

TRAMA

Sono passati due anni da quando Cloud e gli altri hanno sconfitto Sephirot e salvando il mondo. Da allora, insieme a Tifa, Cloud ha aperto un ufficio di consegne… seppur l’ex Soldier conduca una vita sempre più solitaria.

Ma una minaccia torna dal passato, rappresentata da un pericoloso trio con i capelli argentei, ha come scopo di usare il geostigma e una misteriosa malattia che sta contagiando sempre più persone, per resuscitare Jenova e portare distruzione nel mondo!

Cloud dovrà affrontare una dura battaglia per salvare tutti, affrontando nuovi nemici, fantasmi dal passato e insoliti alleati!

Riuscirà Cloud a salvare Midgar?

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITA’

– il Film fa arte della Compilation of Final Fantasy VII; ossia Videogiochi, anime e romanzi ambientati nel mondo del capolavoro Square soft/enix

– la light Novel On the Way to a Smile, e L’OAV a esso ispirato FFVII Episode of Denzel, è un Prequel del film

– Ognuno dei vecchi protagonisti di Final Fantasy VII, così come anche Marlene, indossa un fiocco rosa in AC, in memoria di Aerith Gainsborough. Ognuno lo porta in una parte diversa del corpo

– Durante il combattimento tra Loz e Tifa il brano in sottofondo è una versione al pianoforte di quella che si sente negli incontri casuali di Final Fantasy VII, mentre la suoneria del cellulare è la fanfara di vittoria di qualsiasi scontro normale, sempre di Final Fantasy VII (ma anche di molti altri capitoli della serie).

– Quasi tutti i personaggi principali hanno un abito diverso dal gioco e l’aspetto di Cloud (e Tifa), del film sarà ripreso poi nelle future apparizioni dell’eroe in Kingdom Hearts 2 e Dissidia Final Fantasy

– il telefono usato da Cloud nel film è il Panasonic FOMA P900iV realmente esistente e in vendita nel 2004

– il Film è stato trasmesso al festival di venezia per due anni consecutivi

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Takahiro Sakurai: Cloud Strife

Maaya Sakamoto: Aerith Gainsborough

Kenichi Suzumura: Zack Fair

Ayumi Ito: Tifa Lockhart

Shotaro Morikubo: Kadaj

Keiji Fujiwara: Reno

Taiten Kusunoki: Rude

Yuji Kishi: Yazoo

Kenji Nomura: Loz

Shogo Suzuki: Vincent Valentine

Masahiro Kobayashi: Barret Wallace

Kazuyuki Yama: Cid Highwind

Yumi Kakazu: Yuffie Kisaragi

Hideo Ishikawa: Cait Sith

Masachika Ichimura: Red XIII

Miyuu Tsuzuhara: Marlene Wallace

Kyosuke Ikeda: Denzel

Toru Okawa: Rufus Shinra

Toshiyuki Morikawa: Sephiroth

