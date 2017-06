A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Kotonoha no Niwa – (言の葉の庭)

Titolo internazionale: The Garden of Words

Genere: film d’animazione – psicologico, slice of life, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 47 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2013

Tratto: storia originale

Director: Makoto Shinkai

Series Composition: Makoto Shinkai

Character design: Kenichi Tsuchiya

Music: Daisuke Kashiwa

Studios: The Answer Studio, CoMix Wave Films

Titolo in Italia: Il Giardino delle parole

Anno di pubblicazione in Italia: 2014

Trasmissione in tv: no

Reperibilità: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su VVVVID, ecco il link visione.

Edizione italiana: edito in Dvd e Bluray dalla Dynit

Sigle:

Sigla di Chiusura

“Rain” by Motohiro Hata

TRAMA

Takao è un giovane studente con un sogno: diventare un calzolaio. Per affinare la sua passione, ogni volta che piove salta la prima ora a scuola per rifugiarsi in un parco di Tokyo a disegnare scarpe, e capire come inseguire il suo sogno.

Durante una di queste visite, incontrerà una misteriosa donna. Nonostante la differenza di età fra loro due, i loro incontri frequenti nelle giornate della stagione della pioggia, li spinge pian piano a scoprire sempre di più l’uno dell’altro, e camminare insieme verso i loro desideri.

Ma la cosa giusta da fare, sarà la migliore? Un viaggio fra scelte, realtà e sogni, diretto dal Maestro Makoto Shinkai.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

DOPPIATORI ITALIANI

Emanuele Ruzza – Takao Akizuki

Chiara Colizzi – Yukari Yukino

Edoardo Stoppacciaro – Il fratello maggiore di Takao

Francesca Teresi – La madre di Takao

Rossella Celindano – La fidanzata del fratello di Takao

Simone Veltroni – Matsumoto

Fabiola Bittarello – Sato

Eleonora Vanni – Aizawa

DOPPIATORI GIAPPONESI

Miyu Irino – Takao Akizuki

Kana Hanazawa – Yukari Yukino

Takeshi Maeda – Il fratello maggiore di Takao

Fumi Hirano – La madre di Takao

Yuka Terasaki – La fidanzata del fratello di Takao

Suguru Inoue – Matsumoto

Megumi Han – Sato

Mikako Komatsu – Aizawa

