Titolo originale: Fairy Tail Zero

Titolo internazionale: Fairy Tail Zero – Fairy Tail 0

Autore: Hiro Mashima

Genere: shounen – azione, avventura, fantasy, combattimenti

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2014

Casa Editrice giapponese: Kodansha Comics

Rivista: Monthly Fairy Tail

Volumi: 1 (completato)

Titolo in Italia: Fairy Tail Zero

Anno di pubblicazione in Italia: 2016

Casa Editrice italiana: Star Comics

Volumi: 1 (completato)

Trasposizione video

– Serie tv: “Fairy Tail Zero” di 10 episodi

Manga relativi:

– “Fairy Tail” – sequel

TRAMA

Mavis è una giovane ragazza che vive fra mille difficoltà nell’isola di Tenro, e che ha un sogno: conoscere le fate!

Rimasta purtroppo orfana insieme alla sua migliore amica Zera, l’incontro con il gruppo di cacciatori di tesori capitanati dall’estroverso Yuri Dreyar, alla ricerca della leggendaria pietra del lupo celeste cambierà per sempre la sua vita e non solo!

Che la porterà a vivere una magica avventura con gioia e dolori…

Questa è la storia da cui è nata Fairy Tail!

CURIOSITA’

– Parte delle vicende di Mavis, successiva al volume, viene raccontata nel volume 53 di “Fairy Tail”.

