Titolo originale: Happy! – (ハッピー!)

Titolo internazionale: Happy!

Autore: Naoki Urasawa

Genere: seinen – sentimentale, slice of life, sportivo (tennis)

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 1993 – 1999

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Big Comic Spirits

Volumi: prima edizione di 23 volumi (concluso), viene poi ristampato in versione kanzenban (deluxe) in 15 volumi (concluso)

Titolo in Italia: Happy!

Anno di pubblicazione in Italia: 2010 – 2013

Casa Editrice italiana: Planet Manga.

Edizione: volumi molto grandi, in edizione deluxe, con pagine a colori iniziali, a 10,90 euro al numero

Volumi: 15 (concluso)

TRAMA

Miyuki Umino è una liceale di 18 anni che, oltre alla scuola, è impegnata a prendersi cura dei tre fratellini minori, dato che i genitori sono morti; senza alcun aiuto da parte del fratello maggiore Ieyasu che invece combina solo guai; ma nonostante le difficoltà la ragazza cerca di avere una vita felice.

Un giorno a casa sua arrivano alcuni membri della yakuza (mafia) per chiedere la riscossione del debito fatto da Ieyasu, di 250 milioni di yen! L’uomo ha infatti preso i soldi, ed è poi sparito nel nulla. Ora i criminali danno a Miyuki due sole possibilità: o loro ammazzeranno il fratello e intascheranno la sua la polizza di assicurazione sulla vita; o lei dovrà prostituirsi per loro fino a ripagare il debito.

Miyuki però trova una terza via: il tennis. Da bambina era un vero portento in quello sport, ma aveva poi dovuto abbandonare per motivi famigliari. Decide di iniziare a giocare di nuovo, ma in modo professionale, per guadagnare i soldi che le servono.

Inizia così una lunga strada di incontri, difficoltà, amori, intrighi e scontri; riuscirà Miyuki a trovare la “felicità”?

