* SIGLE

serie tv

Inviata da Marichan

Testo: Alessandra Valeri Manera

Musica: Carmelo Carucci

Voce: Cristina D’Avena

Versione: integrale

Il Libro della Giungla

Per un cucciolo di uomo si sa

che la giungla è piena di avversità

tra le belve più feroci lui sta

e certo in difficoltà

ben presto si troverà

Mowgli è un bimbo che paura non ha

con un lupo che gli fa da papà

non conosce ancora la civiltà

e nella giungla corre a perdi fiato qua e là

Mowgli è tutto pepe e vivacità

ha un’esuberante curiosità

non conosce ancora la civiltà

e nella giungla corre a più non posso qua e là

La giungla ci aspetta

andiamoci in fretta

è questa un’avventura

per chi non ha paura

La giungla ci attende

fra mille leggende

che puoi trovar nel Libro della Giungla

La giungla ci aspetta

andiamoci in fretta

è questa un’avventura

per chi non ha paura

La giungla ci attende

fra mille leggende

dai vieni nella giungla pure tu

Mowgli impara con gran rapidità

ma ogni tanto pecca di ingenuità

non conosce ancora la civiltà

e nella giungla corre a briglia sciolta qua e là

Mowgli è tutto pepe e vivacità

ha un’esuberante curiosità

non conosce ancora la civiltà

e nella giungla corre a spron battuto qua e là

La giungla ci aspetta

andiamoci in fretta

è questa un’avventura

per chi non ha paura

La giungla ci attende

fra mille leggende

che puoi trovar nel Libro della Giungla

La giungla ci aspetta

andiamoci in fretta

è questa un’avventura

per chi non ha paura

La giungla ci attende

fra mille leggende

che puoi trovar nel Libro della Giungla

La giungla ci aspetta

andiamoci in fretta

è questa un’avventura

per chi non ha paura

La giungla ci attende

con mille leggende

dai vieni nella giungla

dai vieni nella giungla

dai vieni nella giungla assieme a noi

Ultimo aggiornamento: Gennaio 2017