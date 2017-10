* SIGLE

serie tv

Testo: Stefano Bersola

Musica: Nicolò Fragile/Stefano Bersola

Voce: Stefano Bersola

Versione: integrale



Sun College

Non trovo le parole

perché non riesco mai a dirti che io ci sto così bene qui con te?

E mi fa rabbia vederti così vicino a me, come un fiore

senza il coraggio di coglierti ma so che tu mi piaci

Quante emozioni impareremo lo sai

restando insieme

non riesco a dire quel che sento per te

non sarà un gioco

anche se il mio orgoglio è forte lo so, dice no

tu non smettere mai di cercarmi

da quando sono qui anche studiare è bello

Mi sento come un vulcano

da fuori sembro però, un ghiacciaio

per sciogliermi basta che tu sia con me, qui con me

Anche se sono lontano

un giorno capirai che ti amo

e finalmente ti prenderò per mano

e voleremo

Quante emozioni impareremo lo sai restando insieme

non riesco a dire quel che sento per te

non sarà un gioco

anche se il mio orgoglio è forte lo so, dice no

tu non smettere mai di cercarmi

da quando sono qui anche studiare è bello

Quante emozioni impareremo lo sai restando insieme

non riesco a dire quel che sento per te

non sarà un gioco….

Sun College

Sun College

Sun College…

da quando sono qui anche studiare è bello

Sun College….

Ultimo aggiornamento: Ottobre 2017