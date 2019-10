fumetto – DIRTY PAIR (Kate e Julie) – di Adam Warren

A cura di M.

SCHEDA

Titolo: Dirty Pair

Autore: storia e disegni di Adam Warren (inizialmente c’era anche Toren Smith come sceneggiatore, ma ha lasciato il progetto quasi subito)

Genere: commedia, azione, fantascienza

Rating: consigliato solo ad un pubblico maturo

Paese: USA

Casa Editrice: Eclipse Comics, alla sua chiusura i fumetti sono tutti passati alla Dark Horse Comics

Tratto: dall’anime “Kate e Julie” (“Dirty Pair”) dello Studio Sunrise

Volumi:

“Dirty Pair: biohazards” (4 albi), dicembre 1988 – aprile 1989

“Dirty Pair: dangerous acquaintances” (5 albi), giugno 1989 – marzo 1990

“Dirty Pair: a plague of angels” (5 albi), agosto 1990 – novembre 1991

“Dirty Pair: sim hell” (4 albi), maggio – agosto 1993

“Dirty Pair: fatal but not serious” (5 albi), luglio – novembre 1995

“Dirty Pair: start the violence!” (1 albo), maggio – luglio 1998

“Dirty Pair: run from the future” (4 albi), gennaio – aprile 2000

“Dirty Pair: sim hell remastered” (4 albi), maggio – agosto 2001

Titolo in Italia: Dirty Pair

Pubblicazione italiana: pubblicato sulla rivista Man-ga dal 1997 al 1998, al ritmo di poche pagine per volta. La storia scelta è “Dangerous Acquaintances” ma viene tradotto solo il primo albo della serie (i restanti sono inediti).

Traduzione: Pier Paolo Ronchetti

Casa editrice italiana: Planet Manga

TRAMA

L’anime di “Dirty Pair” ha avuto molto successo negli USA, tanto che Adam Warren pubblicò vari fumetti sulla coppia di eroine, approvati anche dalla casa di animazione giapponese, e disegnati con un tratto che unisce lo stile dei comics con quelle dei manga.

Ogni serie ha un’avventura autoconclusiva. L’unica arrivata in Italia, e che ho letto in parte, è “Dirty Pair: Dangerous Acquaintances” (“conoscenze pericolose”).

In questa storia, Julie e Kate (Yuri e Kei) sono in vacanza su Rocinante, ma la tranquillità non dura a lungo: le due scorgono tra la folla una loro ex collega, Shasti. La donna le aveva tradite anni fa, in una missione dove era anche morta un’agente. Decidono così di seguirla e vendicarsi, finendo così in una pericolosa avventura…

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Dirty Pair

Anime

– Kate e Julie (Dirty Pair) – serie tv

– Dirty Pair: Affair on Nolandia – OAV

– Dirty Pair: Project Eden – movie

– Dirty Pair: From Lovely Angels with Love – OAV

– Dirty Pair – OAV

– Dirty Pair: Flight 005 Conspiracy – OAV

– Dirty Pair Flash – OAV

