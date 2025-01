manga – IN THE CLEAR MOONLIT DUSK – di Mika Yamamori

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Uruwashi no Yoi no Tsuki – (うるわしの宵の月) – In the Clear Moonlit Dusk

Titolo internazionale: In the Clear Moonlit Dusk

Autrice: Mika Yamamori

Genere: scolastico, sentimentale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2020 – in corso

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Dessert

Volumi: 8 (in corso)

Titolo in Italia: In the Clear Moonlit Dusk

Anno di pubblicazione in Italia: 2022 – in corso

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione con sovracoperta, a 5,50 €

Traduzione: Rie Zushi

Volumi: 7 (in corso)

TRAMA

Yoi è una ragazza alta e magra, dalla voce bassa, un viso bello e androgino; per questo le compagne di classe la chiamano “principe” e le fanno un sacco di regali, che però lei rifiuta.

La sua vita cambia quando incontra l’altro “principe” della scuola: Ichimura. Infatti lui le dice quasi immediatamente che ha un interesse nei suoi confronti, e Yoi non sa cosa fare. Perché, se da una parte anche a lei piace (ma non lo ammetterebbe mai!), dall’altra non capisce se Ichimura fa sul serio o la sta prendendo in giro. Come finirà tra i due?

