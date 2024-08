manga – TO-Y – di Atsushi Kamijo

3.5 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: To-y – (トーイ)

Titolo internazionale: To-y

Autore: Atsushi Kamijo

Genere: musica, sentimentale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1985

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Shuukan Shounen Sunday

Volumi: 10 (concluso) – ristampato con nuove copertine nel 2015 in 5 volumi (concluso), con il nome “30th Anniversary Edition”

Titolo in Italia: To-y

Anno di pubblicazione in Italia: 2022

Casa Editrice italiana: Saldapress

edizione grande (volumi doppi), con sovracopertina e molte pagine a colori, a 14,00 €

Traduzione: Federica Lippi

Volumi: 5 (concluso) – l’edizione italiana riprende la versione del 2015

TRAMA

Anni ’80. To-y (vero nome: Fujii To-ii) è membro della band punk-rock Gasp, all’interno di una piccola, ma agguerrita, scena underground. Come molti nel suo ambiente, odia la grande industria musicale giapponese, dominata da pop e idol “usa e getta”.

Tuttavia To-y viene notato da una famosa produttrice, ma per sfondare nell’industria dell’intrattenimento dovrebbe diventare lui stesso un idol: rinunciando al punk per entrare in un mondo di serpi e veleni, pieno però anche di opportunità.

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Anime

– To-y – oav

RECENSIONI