A cura di S.

SCHEDA

Titolo originale: Dai Mahou Touge – (大魔法峠)

Titolo internazionale: Magical Witch Punie-Chan – Great Magical Gap – Super Super Panzer Princess Punie

Genere: oav – shounen, azione, combattimento, comico, demenziale, fantasy

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Numero episodi: 4 oav (concluso) di circa 25 minuti ciascuno. Ci sono anche 4 brevi special, da 1 minuto circa l’uno (chiamati “Dai Mahou Touge Omake”)

Anno di uscita in Giappone: 2006

Tratto: dal manga “Dai Mahou Touge” di Oowada Hideki

Director: Tsutomu Mizushima

Script: Tsutomu Mizushima

Music: Ryuji Takagi

Studios: Diomedea

In Italia: inedito

Sigle:

Opening

“Dai Mahou Touge” di Rina Satou

Ending

“Hone Aru Kagiri Sakae Are!” di Rina Satou

TRAMA

Tanaka Punie è la principessa di un regno fatato, che viene mandata sulla Terra per un anno per l’esame finale che le permetterà di diventare regina. Va a frequentare una scuola giapponese, mischiandosi con le altre studentesse. Ma si ritroverà da subito attaccata da misteriosi nemici, che mirano ad ucciderla.

Punie sembra una ragazza dolce e tranquilla, ma non è così… Infatti appena qualcuno la attacca o la fa dispiacere, tira fuori il suo bastone magico e un’altra personalità: manesca, sanguinaria e sadica!

Nota: questo non è proprio un anime per bambine/i, anche se i disegni e la trama lo farebbero quasi pensare!

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Rina Satou – Punie Tanaka

Ayako Kawasumi – Anego

Chiwa Saito – Paya-Tan (cute)

Jouji Nakata – Paya-Tan (Dark)

Mamiko Noto – Elise von Barbaroque

Noriko Shitaya – Tetsuko Koku

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Tsutomu Mizushima presenti sul sito:

COMMENTI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!