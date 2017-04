A cura di Nia_sama

SCHEDA

Titolo originale: Diabolik Lovers More, Blood

Traduzione letterale: Gli amanti diabolici: ancora più sangue

Titolo internazionale: Diabolik Lovers More, Blood

Genere: serie tv – shoujo, reverse harem, sentimentale, scolastico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Settembre a a Dicembre 2015

Durata di ciascun episodio: 15 minuti circa

Rete tv giapponese: AT-X e Tokyo MX

Tratto: dalle visual novel “Diabolik Lovers” della casa Reject

Director: Risako Yoshida

Series Composition: Hiroko Kanasugi

Character design: Yuuko Yahiro

Music: Saki

Studios: Zexcs

In Italia: inedito

Reperibilità: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Yamato Animation, ecco il link visione.

Titolo nello streaming in Italia: Diabolik Lovers More, Blood

Distributore: Yamato Video

Sigle

Opening:

“Kindan no 666” (Il proibito 666) di Ryohei Kimura & Daisuke Kishio

Ending:

“Nightmare-2” di Yuuki Hayashi

Sito ufficiale:

http://anime-dialover.com/

Anime relativi:

– “Diabolik Lovers” serie tv, prequel

TRAMA

Yui continua ad essere la sposa sacrificale a casa Sakamaki, ma questa volta non dovrà soltanto affrontare i sei giovani e affascinanti vampiri con cui vive.

Infatti iniziano a capitare strani incidenti in cui tutti vengono coinvolti: la limousine su cui si recano solitamente a scuola perde il controllo e si schianta contro un albero prendendo immediatamente fuoco, ma senza conseguenze per nessuno. Sulla scena compaiono all’improvviso altri quattro ragazzi, che si riveleranno essere anch’essi vampiri.

Una notte in cui Yui si trova fuori in giardino, perchè non riesce a prendere sonno, viene rapita da questi ultimi e portata nella loro magione. I quattro ragazzi non la chiamano mai per nome ma si rivolgono a lei come Eve: infatti hanno bisogno del suo sangue per far avverare una profezia e per fare in modo che uno di essi si risvegli sotto forma di Adam.

Intanto il sogno di questa profezia continua a turbare le notti della ragazza, che si ritrova ad essere la loro preda.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Personaggio – Doppiatore

Yui Komori – Rie Suegara

Ayato Sakamaki – Hikaru Midorikawa

Raito Sakamaki – Daisuke Hirakawa

Kanato Sakamaki – Yūki Kaji

Shuu Sakamaki – Kōsuke Toriumi

Reiji Sakamaki – Katsuyuki Konishi

Subaru Sakamaki – Takashi Kondō

Azusa Mukami – Daisuke Kishio

Kō Mukami – Ryohei Kimura

Ruki Mukami – Takahiro Sakurai

Yūma Mukami – Tatsuhisa Suzuki

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Diabolik Lovers” presente sul sito:

Diabolik Lovers serie tv, anime

COMMENTI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!