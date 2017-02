A cura di Beppe Black Red

Titolo originale: One Piece Movie 7: Karakuri-jou no Mecha Kyohei – (ONE PIECE THE MOVIE カラクリ城のメカ巨兵)

Traduzione letterale: One Piece il film Il soldato meccanico gigante del castello di Karakuri

Titolo internazionale: One Piece Movie 7 The Giant Mechanical Soldier of Karakuri Castle

Genere: film di animazione – shounen, fantasy, avventura, azione

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 94 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2006

Tratto: dal manga “One Piece” di Eiichiro Oda, relativo alla serie tv “One Piece”

Director: Konosuke Uda

Script: Masahiro Itou

Character design: Eisaku Inoue

Music: Kōhei Tanaka, Yasunori Iwasaki

Studios: Toei Animation

Titolo in Italia: One Piece: I misteri dell’isola meccanica

Anno di pubblicazione in Italia: 2010

Trasmissione in tv: trasmesso da Mediaset sia diviso in più parti, che come film unico

Censura nella trasmissione televisiva: poca

Edizione italiana: mai uscito in Dvd da noi

“Sayaendou” di NEWS

Dopo aver salvato un anziana vecchina in mezzo all’oceano; ingolositi dalla leggendaria Corona D’oro dei re dei mari; che può essere indossato solo da colui che dominerà di tutti i mari; Rufy e gli altri decideranno di accompagnarla nella famosa isola Karakuri, conosciuta anche come Isola Meccanica.

Qui nonostante un accoglienza un po’ brusca del nipote della vecchia; il Dottor Ratchet, e la possibilità che il la faccenda della corona sia falsa, non scoraggerà i nostri eroi che incuriositi indagheranno; ma nessuna caccia al tesoro è senza pericoli….

E l’inizio di una nuova avventura epica per la Ciurma di Cappello di paglia!

– come i Vari film di One Piece è difficile da collocare nella continuty del manga e Anime di Oda, ma considerando le capacità di Rufy e il rapporto fra gli altri e con Robin è possibile sia prima dell’arrivo della Ciurma a Water Seven

– è il 7° film di One Piece

– Nel trailer del film sono presenti combattimenti poi non inclusi, contro robot non comparsi. Inoltre è possibile vedere Rufy gravemente ferito ed insanguinato, cosa che nel film non succede

– Nel film è presente diverso fanservice superiore a quella vista nell’anime; ad esempio vengono inquadrati spesso i seni di Robin e Nami e sono molto più rotondi, più grandi e “rimbalzanti” ad ogni movimento.

– All’inizio del film si vede Usop lavorare al Perfect Clima Sansetsukon, l’arma che Nami inizierà ad usare ad Enies Lobby.

Emanuela Pacotto: Nami

Lorenzo Scattorin: Sanji

Luca Bottale: Usop

Federica Valenti: Tonyony Chopper

Patrizio Prata: Roronoa Zoro

Renato Novara: Monkey D. Rufy / Rubber

Patrizia Scianca: Nico Robin

Simone D’Andrea: Dr. Ratchet

Marcella Silvestri: Roba

Marco Pagani: Capitano Honki

Sergio Romanò: Generale Maji

Mario Scarabelli: Gonzo

Akemi Okamura: Nami

Hiroaki Hirata: Sanji

Kappei Yamaguchi: Usop

Kazue Ikura: Tonyony Chopper

Kazuya Nakai: Roronoa Zoro

Mayumi Tanaka: Monkey D. Rufy / Rubber

Yuriko Yamaguchi: Nico Robin

Goro Inagaki: Dr. Ratchet

Hisako Kyoda: Roba

Keiichi Yamamoto: Capitano Honki

Koji Kato: Generale Maji

Takeshi Aono: Gonzo

