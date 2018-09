A cura di Sophitia

SCHEDA

Titolo originale: Rozen Maiden – ローゼンメイデン (2013)

Titolo internazionale: Rozen Maiden: Zurückspulen – Rozen Maiden 2013 – Rozen Maiden: Rewind

Genere: serie tv – seinen, azione, drammatico, fantasy, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 13 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Luglio a Settembre 2013

Rete tv giapponese: TBS

Tratto: dai manga “Rozen Maiden” e “Rozen Maiden 2” di Peach Pitt.

Director: Mamoru Hatakeyama

Series Composition: Tomomi Mochizuki

Script: Tomomi Mochizuki

Character design: Kyuta Sakai

Music: Shinkichi Mitsumune

Studios: Deen

In Italia: inedito

Sigle:

Opening Theme:

“Watashi no Bara wo Haminasai” by ALI PROJECT

Ending Theme:

“Alternative” by Annabel

TRAMA

Erano già state tratte delle serie tv dalla storia di “Rozen Maiden”, ma questo cartone animato ricomincia la storia da capo, in modo più fedele alle due stagioni del manga (ma, ahimè, non fino al finale).

Jun Sakurada è uno studente di seconda media che ha deciso di chiudersi in casa, sfuggendo da tutto e tutti; questa separazione dalla società lo porta a sviluppare un’esasperata ossessione per gli acquisti su internet; del tutto sordo alle preoccupazioni della sorella maggiore Nori.

Un giorno gli arriva una bizzarra mail, che chiede di “caricare” o “non caricare”. Dopo aver scelto di sì, gli viene recapitato un grosso pacco, che contiene una bellissima bambola.

Jun è deciso a rispedirla al mittente quando, con sua grande sorpresa, la bambola si muove e parla da sola, e non solo, pare essere senziente e con un bel caratterino! Si presenta come Shinku, una delle bambole facenti parte della mistica serie delle Rozen Maiden, impegnato nel “Gioco di Alice”.

Ma se Jun avesse deciso di “non caricare”, il suo destino sarebbe stato comunque quello di incontrare Shinku?

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Asami Sanada – Jun Sakurada giovane

Ryota Ohsaka – Jun Sakurada adulto

Miyuki Sawashiro – Shinku

Chiemi Chiba – Kirakishou

Natsuko Kuwatani – Suiseiseki

Natsumi Takamori – Saito

Rie Tanaka – Suigintou

Rika Morinaga – Souseiseki

Sakura Nogawa – Hinaichigo

Shou Sudou – Yamaguchi

Yumi Shimura – Kanaria

OPERE RELATIVE

Manga

– Rozen Maiden

– Rozen Maiden 2

– Rozen Maiden: Dolls Talk – special

Light Novel

– Die Romane der Rozen Maiden

Anime

– Rozen Maiden serie tv, storia alternativa

– Rozen Maiden Traumend serie tv, storia alternativa

– Rozen Maiden Ouverture oav, storia alternativa

