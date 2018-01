A cura di Leonatos

SCHEDA

Titolo originale: Super Robot Taisen OG: The Inspector – (スーパーロボット大戦OG ジ・インスペクター)

Titolo internazionale: Super Robot Wars OG: The Inspector

Genere: serie tv – azione, fantascienza, mecha

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 26 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: in onda da Ottobre 2010 ad Aprile 2011

Tratto: dal videogames “Super Robot Wars: Original Generation 2” della Banpresto

Director: Masami Obari

Series Composition: Tatsunosuke Yatsufusa, Yuichiro Takeda

Script: Takanobu Terada, Tatsunosuke Yatsufusa, Yuichiro Takeda

Original Character Design: Kazue Saitou, Sachiko Kōno

Character Design: Ken’ichi Hamazaki, Masahiro Yamane, Risa Ebata, Yukihito Ogomori

Studios: Asahi Production

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub SubZero.

Sigle:

Opening

1: “MAXON” by JAM Project (eps 1-23)

2: “Ryūsei Lovers” by JAM Project (eps 24-25)

Ending

1: “Bokura no Jiyū” by Aki Misato (eps 1-16)

2: “Saigo no Tabi” by Aki Misato (eps 17-26)

Anime relativi:

– “Super Robot Wars OG: Divine Wars” serie tv, anime – prequel

– “Super Robot Wars OG: The Animation” oav, anime

TRAMA

Gli alieni noti come Aerogator sono stati sconfitti ed ora la loro fortezze mobile, la “White Star”, è sotto studio da parte degli scienziati dell’Unione Terrestre. I reduci dei Divine Crusaders continuano, però, la loro guerra civile per chi dovrà proteggere la Terra dagli alieni.

Nonostante la morte del loro leader, il dott. Bian, non si sono arresi e sono ancora convinti di essere nel giusto. Essi hanno trovato, però, dei nuovi alleati dotati di Personal Trooper (i robottoni insomma) molto avanzati, costoro però hanno un piano ben preciso che va oltre gli ideali dei DC.

Un giorno, poi, altri alieni fanno la loro apparizione, gli ispettori di civiltà: Inspector. Grazie alla tecnologia del teletrasporto riescono a colpire più punti della Terra e delle colonie contemporaneamente con le medesime forze. Ma oltre a loro qualcun’altro sta aspettando il momento giusto per colpire, la misteriosa Alchimie ed i suoi robot-piante attendono nell’ombra i propri ordini.

Seconda serie animata basata sul videogame di Super Robot Wars OG. Si rivedono tutti i personaggi della prima serie, più qualcuno nuovo ovviamente, anche se stavolta non è più incentrato su Ryusei e la squadra SRX, ma su Kyosuke (che comunque anche nella prima serie non era proprio un personaggio di secondo rilievo), ed Excellen della squadra ATX.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Toshiyuki Morikawa – Kyōsuke Nanbu

Kaori Shimizu – Lamia Loveless

Yuko Mizutani – Excellen Browning

Ai Orikasa – Mai Kobayashi

Akeno Watanabe – Ibis Douglas

Hideyuki Tanaka – Gilliam Yeager

Hikaru Midorikawa – Masaki Ando

Jin Horikawa – Tetsuya Onodera

Kazuya Kaichi – Arado Balanga

Kenichi Ono – Zengar Zombolt

Mikako Takahashi – Kusuha Mizuha

Narumi Hidaka – Ryune Zoldark

Nobutoshi Canna – Axel Almar

