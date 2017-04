A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Captain Tsubasa – (キャプテン翼 )

Titolo internazionale: Captain Tsubasa

Autore: Yoichi Takahashi

Genere: shounen – spokon (sportivo), calcio

Rating: adatto a tutti

Anno di pubblicazione in Giappone: pubblicato da Marzo 1981 ad Aprile 1988

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Weekly Shōnen Jump

Volumi: 37 (concluso)

Titolo in Italia: Capitan Tsubasa – Holly e Benji

Traduzione: Rieko Fukuda e Monica Carpino

Anno di pubblicazione in Italia: 1998 sulla rivista contenitore Express, e poi nel 2000 in volumetto (e ristampato in una edizione deluxe nel 2014)

Casa Editrice italiana: Star Comics

Volumi: 37 (concluso)

Manga Relativi

– Captain Tsubasa: World Youth (manga) (sequel)

– Captain Tsubasa: Road to 2002 (manga) (sequel)

Trasposizione video

Serie tv

“Holly e Benji! i due fuoriclasse” (“Capitan Tsubasa”) – serie tv

“Che campioni Holly e Benji!” (“Capitan Tsubasa J”) – serie tv – sequel

“Holly e Benji Forever” (“Capitan Tsubasa Road to 2002”) – serie tv – sequel

OAV

“Holly e Benji: Sfida al mondo” (“Shin Capitan Tsubasa”)

“Capitan Tsubasa: Holland Youth”

Film

“Capitan Tsubasa: Europe Daikessen”

“Capitan Tsubasa: Ayaushi! Zen Nippon JR”

“Capitan Tsubasa: Asu ni mukatte hashire”

“Capitan Tsubasa: Sekai Daikessen! Junior World Cup”

TRAMA

Il giovane Tsubasa Ozora è un ragazzino con un enorme passione per il calcio! Appena trasferitosi nel quartiere Nankatsu di Fujisawa, farà conoscenza con il fortissimo portiere prodigio Genzo Wakabayashi, e sfidandolo deciderà di entrare nella squadra della Nankatsu, dove potrà affrontare la Shotestsu del fortissimo rivale paratutto.

Sotto la guida della ex stella della nazionale Brasiliana Roberto Hongo, dopo un’intensa partita fra le due squadre, e grazie all’ingresso di Taro Misaki come partner d’attacco del fantasista, vedrà prevalere la squadra di Tsubasa.

Successivamente le due squadre, per puntare al campionato nazionale, vengono fuse in una sola: la Nankatsu SC! Nel torneo provinciale, il team incrocerà avversari forti e temibili, come la Meiwa dell’attaccante Kojiro Hyuga, la Hanawa dei fratelli Tachibana e Musashi FC capitanata dal libero con il cuore di cristallo Jun Misugi.

Affrontando queste squadre Tsubasa migliorerà e crescerà, diventando sempre migliore e più abile ,inseguendo il sogno di andare in Brasile con Roberto e diventare un vero campione internazionale.

E’ l’inizio di un Manga destinato a diventare leggenda!

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITA’

– La storia di Roberto Hongo molto probabilmente è ispirato alla storia di Tostão, centravanti insieme a Pelè della Nazionale campione del mondo a Messico 1970, che solo tre anni dopo si sarebbe ritirato a causa di un infortunio di gioco che gli causò un successivo distacco della retina.

– Molti calciatori famosi come Hidetoshi Nakata, Alessandro Del Piero, Zinedine Zidane, Giuseppe Sculli, Manolo Gabbiadini, Mattia Perin, Juan Iturbe, Neymar e molti altri hanno ammesso di essere fan della serie, e anche grazie all’anime e manga sono diventati Calciatori.

– Negli ultimi capitoli del manga “Striker Jin” scritto sempre da Yoichi Takahashi, appaiono i personaggi di Capitan Tsubasa, facendo cosi presumere che si svolgano nello stesso universo.

