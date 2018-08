A cura di Sophitia

SCHEDA

Titolo originale: Takumi-kun Series – (タクミくんシリーズ)

Titolo internazionale: Takumi-kun Series

Autrici: Kazumi Ohya (disegni), Shinobu Gotou (storia)

Genere: volumi unici – shounen-ai, drammatico, scolastico, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2001 – 2007

Casa Editrice giapponese: Kadokawa Shoten

Tratto: da una serie di romanzi di Shinobu Gotou

Volumi: la serie è formata da volumi autoconclusivi (ma ovviamente collegati tra loro)

1. June Pride

2. Hadashi no Waltz

3. Kisetsu Hazure no Kaidan

4. Bibou no Detail

5. Jealousy

6. Hanachiru Yoru ni Kimi wo Omoeba

7. Pure

8. Pure 2

Titolo in Italia: Nella versione italiana non esiste un titolo unico come “Takumi-kun series”, ma ogni volume ha un titolo a sé (nella versione originale “Takumi-kun series” è presente sulla copertina insieme al titolo del singolo volume)

Anno di pubblicazione in Italia: 2005

Casa Editrice italiana: Kappa Edizioni

Volumi: In Italia sono stati solo pubblicati

1. June Pride

2. Valzer a Piedi Nudi

3. Brividi fuori Stagione

4. Note di Bellezza

5. Gelosia

gli altri sono inediti

TRAMA

I volumi della serie “Takumi-kun” sono autoconclusivi, e ambientati in un istituto superiore tra le montagne, lo Shodō Gakuen, con dormitorio annesso. Ogni numero è incentrato su una diversa coppia.

Il primo numero si apre con il protagonista della serie, e “filo conduttore” del manga: Takumi Hayama. E’un ragazzo con seri problemi relazionali, che non sopporta nemmeno di avere qualcuno vicino; a causa di un trauma subito quando era piccolo, che non ha mai rivelato a nessuno.

A causa di questo suo modo di comportarsi, gli altri studenti hanno cominciato ad evitarlo, e a considerarlo un tipo strano.

L’unico interessato a lui e’ il compagno di stanza Gie (soprannome di Giichi Saki), un ragazzo invece molto popolare ed estroverso. Durante il secondo anno, Gie si dichiara a Takumi, e i due iniziano ad uscire assieme.

Ma il comportamento freddo di Takumi, dovuto alla paura anche se è anche lui è innamorato, rischia di mandare tutto all’aria…

CURIOSITÀ’

– I romanzi hanno venduto 5 milioni di copie, a Febbraio 2016. L’opera ha generato un vasto numero di adattamenti diversi, tra cui drama CD, manga e film live action (fonte: wikipedia)

– Il primo romanzo è del 1992, l’ultimo del 2011

– I fumetti sono usciti direttamente in volume monografico, senza essere pubblicati su rivista

OPERE RELATIVE

Manga

– Soshite Shunpuu ni Sasayaite – prequel (disegnato da un’altra autrice)

Light Novel

– Takumi-kun series – serie di 26 romanzi

Film live action

– Takumi-kun series – Soshite haruzake ni sasayaite (2007)

– Takumi-kun series 2 – Niji iro no garasu (2009)

– Takumi-kun series 3 – Bidō no detail (2010)

– Takumi-kun series 4 – Pure (2010)

– Takumi-kun series 5 – Ano, hareta aozora (2011)

RECENSIONI

