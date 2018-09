A cura di M.

Titolo originale: World Trigger – (ワールドトリガー)

Titolo internazionale: World Trigger

Autore: Daisuke Ashihara

Genere: shounen – avventura, azione, fantascienza, scolastico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2013 – in corso?

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Shuukan Shounen Jump

Volumi: 18 (in corso?) il manga è fermo da Marzo 2017, per problemi di salute dell’autore.

Titolo in Italia: World Trigger

Anno di pubblicazione in Italia: 2015 – in corso

Casa Editrice italiana: Star Comics

Volumi: 15 (in corso)

TRAMA

Città di Mikado, in Giappone. Un giorno, in modo misterioso, si aprì nel bel mezzo del centro cittadino un varco dimensionale verso un altro mondo. Da quella porta uscirono delle bestie spaventose, che vennero chiamate “Neighbor” (“i vicini”), che seminarono morte e terrore, verso le quali nemmeno aerei e carri armati poterono far nulla.

Un gruppo di persone apparve improvvisamente a combattere quelle bestie, affermando di essere stati addestrati appositamente. La squadra venne chiamata “Border” e divennero l’unica speranza di Mikado. La loro arma è il “Trigger”, costruito con tecnologia aliena.

Dopo quattro anni dall’apertura del primo portale, Mikado è tornata più o meno alla normalità. Ma l’arrivo di un Neighbor diverso dagli altri, porterà una svolta nella battaglia dei Border, soprattutto perchè si scoprirà che i problemi di Mikado sono in realtà una piccola parte di una guerra molto più grande…

