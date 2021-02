anime – BAKURETSU HUNTER – CACCIATORI DI STREGONI – di Koichi Mashimo

4 1 Vota Vota (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Bakuretsu Hunter – (爆れつハンター)

Titolo internazionale: Sorcerer Hunters – Spell Wars: Sorcerer Hunters Revenge

Genere: serie tv – comico, azione, fantasy, ecchi

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 26 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 1995

Tratto: dal manga “Bakuretsu Hunter” di Satoru Akahori, Rei Omishi

Director: Koichi Mashimo

Series Composition: Hiroyuki Kawasaki

Character design: Hisashi Abe, Keiji Gotoh

Music: Kenji Kawai

Studios: Xebec

Titolo in Italia: Bakuretsu Hunter – Cacciatori di Stregoni

Anno di pubblicazione in Italia: 2001

Trasmissione tv: Man-Ga

Trasmissione tv online: no

Censura: no

Edizione italiana: pubblicata su VHS (7 videocassette di 100 minuti l’una) e successivamente in DVD (per un totale di 6 dischi) dalla Yamato Video

Sigle:

Opening

“What’s Up Guys?” by Shinnosuke Furumoto and Megumi Hayashibara

Ending

“Mask” by Masami Okui and Kasumi Matsumura

TRAMA

Nel mondo di Spurner i pochi maghi esistenti seminano terrore nella gente comune, ma a combatterli c’è la squadra dei “Bakuretsu Hunter – Cacciatori di Stregoni”, formata da Carrot Glace, Marron Glace, Tira Misu, Chocolate Misu, Gateau Mocha, e il loro capo Big Mama.

Già dai nomi dei protagonisti si può capire che la serie ha toni demenziali.

DOPPIATORI

Doppiatori italiani

Antonella Baldini – Tira Misu

Simone Crisari – Carrot Glace

Stefano Crescentini – Marron Glace

Tatiana Dessi – Chocolat

Vittorio Guerrieri – Gateau Moka

Alessandro Quarta – Mille Feuille

Claudia Razzi – Big Mum

Mario Bombardieri – Sacher Torte

Perla Liberatori – Daughter

Saverio Indrio – Sacher Torte

OPERE RELATIVE

Manga

– Bakuretsu Hunter

Anime

– Ganso Bakuretsu Hunter – oav

– Sheevas 1-2-3: Il Dio Perduto di Ikaros – oav – spinoff

