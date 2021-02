anime – UROTSUKIDOJI (Choujin Densetsu Urotsukidoji) – di Hideki Takayama

0 0 Vota Vota (solo registrati)

Scheda a cura di Char

SCHEDA

Titolo originale: Choujin Densetsu Urotsukidoji – (超神伝説うろつき童子)

Titolo internazionale: Urotsukidoji: Legend of the Overfiend – The Wandering Kid – Legend of the Supergod

Genere: oav – horror, scolastico, soprannaturale

Target: hentai

Rating: adatto ad un solo pubblico adulto e non facilmente impressionabile

Numero episodi: 3 oav (concluso)

Durata singolo oav: 48 min. per ep.

Anno di uscita in Giappone: 1987

Tratto: dal manga “Urotsukidoji” di Toshio Maeda

Director: Hideki Takayama

Character design: Akihiko Yamashita

Music: Masamichi Amano

Studios: Phoenix Entertainment

Titolo in Italia: Urotsukidoji

Anno di pubblicazione in Italia: 1996

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: no

Censura: no

Edizione italiana: uscito solo in videocassetta per la Yamato Video. In Italia è stato diviso in 4 VHS.

TRAMA

Chojin è il demone supremo che appare solo ogni 3000 anni, e che è destinato a unire i tre mondi (umano, demoniaco e bestiale).

Amano Jaku sembra un normale ragazzo, ma in realtà è un demone che deve proprio scovare l’essere umano che nasconde il Chojin dentro di sè. Le sue ricerche lo portano in una scuola giapponese, dove succederà di tutto, tra violenza, mostri e scene esplicite.

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI