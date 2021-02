anime – IL CUNEO DELL’AMORE (Ai no Kusabi) – di Akira Nishimori, Katsuhito Akiyama

4 1 Vota Vota (solo registrati)

Scheda a cura di Sophitia

SCHEDA

Titolo originale: Ai no Kusabi – (間の楔)

Titolo internazionale: Love Wedge – The Space Between – Wedge of interval – Wedge of Love

Genere: oav – drammatico, fantascienza, psicologico, erotico, sentimentale

Target: yaoi

Rating: adatto ad un solo pubblico adulto

Numero episodi: 2 (concluso)

Durata singolo episodio: 54 min.

Anno di uscita in Giappone: 1992

Tratto: serie di Light novel di Rieko Yoshihara

Director: Akira Nishimori, Katsuhito Akiyama

Character design: Naoyuki Onda

Music: Akimitsu Honma, Toshiro Yabuki, Tsutomu Ohira

Studios: AIC

Titolo in Italia: Il cuneo dell’amore

Anno di pubblicazione in Italia: 1996

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: no

Censura: no

Edizione italiana: edito in home video dalla Yamato Video

Sigle:

Opening

“Midnight Illusion” by Toshihiko Seki

Ending

“Eternal” by Ishihara Shin’ichi

TRAMA

Nel pianeta di Amoi la popolazione è divisa in caste, e al suo vertice ci sono persone bellissime e per metà artificiali, al quale è permesso prendere degli schiavi (Pet) per usarli come “giochini” sessuali. Ma si può tenere un singolo Pet per un solo anno, dopo va o liberato o venduto a qualcun altro.

Riki, membro di una gang giovanile, viene così comprato da Iason. Tuttavia l’uomo comincia a provare dei sentimenti per lui e non vorrebbe lasciarlo andare, cosa che non è concessa tra i suoi pari ed è pericolosa…

DOPPIATORI

Dubbing Director: Gabriella Rasero

Doppiatori italiani

Andrea Ward – Iason

Fabio Boccanera – Riki

Roberto Del Giudice – Guy

Giuliano Giacomelli – Syd

Giuliano Santi – Rourke

Luca Violini – Norris

Luciano Marchitiello – Raul

Pierluigi Astore – Kyrie

Vittorio Guerrieri – Katze

OPERE RELATIVE

Light novel

– Ai no Kusabi

Anime

– Il Cuneo dell’Amore (2012) – oav

Manga

– Ai no Kusabi

