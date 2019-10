film – GIRLS IN TROUBLE: SPACE SQUAD EPISODE ZERO – di Koichi Sakamoto

A cura di Beppe Black Red

Titolo originale: Garuzu In Toraburu Supesu Sukuwaddo Episode Zero (ガールズ・イン・トラブル スペース・スクワッド EPISODE ZERO)

Titolo internazionale: Girls in Trouble: Space Squad Episode Zero

Genere: film – tokusatsu, azione, fantascienza, mistero

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Giappone

Durata: 55 minuti

Anno di uscita: 2017

Director: Koichi Sakamoto

Production: Toei Animation

In Italia: inedito

Sigle:

sigla finale

“Girls Say Hallelujah!” by Girls Squad – Twin Cam Angels’ Marika “Jasmine” Reimon/DekaYellow (Ayumi Kinoshita), Koume “Umeko” Kodou/DekaPink (Mika Kikuchi), and Space Sheriff Buddies Shelly (Suzuka Morita), Sisi (Misaki Momose), and Tamy (Mayu Kawamoto).

TRAMA

Un terribile mostro uccide in modo violento delle povere ragazze imprigionate, senza memoria, in una specie di prigione; la cosa incredibile è che dopo essere morte, queste si risveglino poco dopo rivivendo l’incredibile situazione!

Fra le ragazze però stavolta ci sono anche le Twin Angel e Dekaranger Jasmine e Umeko, ma come sono finite lì? Anche loro saranno costrette a vivere il macabro deja-vu; ma per fortuna avranno dalla loro parte le Space Sheriff Buddies: Shelly, Sissy e Tammy!

Ma chi c’è dietro tutto questo, e perché?

Riusciranno le nostre eroine a scappare e sconfiggere il mostro?

Un avventura dove i dettagli saranno più che mai importanti per sopravvivere!

CURIOSITÀ ‘

– Il film è ambientato prima del film “Uchuu Keiji Gavan vs. Tokusou Sentai Dekaranger – Space Squad” – e per la precisione i suoi eventi si svolgono un giorno prima quelli narrati nel crossover.

– Il personaggio di Hellvira era già apparso in “Jikuu Senshi Spielban” del 1986 (Tokusaku famoso per aver fornito le scene e costumi al telefilm Saban VR troopers).

– L’episodio 18 di “Uchu Sentai Kyuranger” fa da prologo a questo film, collegandosi ai fatti narrati da Jasmine e Umeko.

– Le attrici Minami Tsukui (Maki) e Misaki Momose (Sisi) avevano interpretato i cattivi Lamunea e Ashy in “Zyuden Sentai Kyoryuger: Gaburincho of Music“.

CAST

Marika Hiwatari – Ayumi Kinoshita

Koume Kodou – Mika Kikuchi

Shelly – Suzuka Morita

Sissi – Misaki Momose

Tammy – Mayu Kawamoto

Maki – Minami Tsukui

Vivian – Sanae Hitomi

Butterfly Ninja – Mikie Hara

Secretary Sophie – Ryoko Yuui

Hellvira – Michie Tomizawa

Birdie – Mami Kingetsu

Doggie Kruger – Tetsu Inada

Mad Gallant – Junichi Haruta

OPERE RELATIVE

– Tokusou Sentai Dekaranger – Telefilm (Prequel)

– Uchuu Keiji Gavan – Telefilm (Prequel)

– Tokusou Sentai Dekaranger 10 Years After – Film (Prequel)

– Uchuu Keiji Gavan: The Movie – Film (Prequel)

– Uchuu Keiji Sharivan NEXT GENERATION – Film (Prequel)

– Uchuu Keiji Shaider NEXT GENERATION – Film (Prequel)

– Uchuu Keiji Gavan vs. Tokusou Sentai Dekaranger – Space Squad – Film (Sequel)

RECENSIONI

