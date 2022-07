fumetto – D’ENCRE ER DE FEU – di Cab, Kta

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Byron

SCHEDA

Titolo: D’encre et de feu

Autori: Cab, Kta

Genere: azione, avventura, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Francia

Anno di pubblicazione: 2017 – in corso

Casa Editrice: Éditions H2T

Volumi: 1 (in corso)

In Italia: inedito

TRAMA

Sasha era un oracolo, ora è un Eskadian, uno dei cacciatori di tesori che perlustrano i 4 angoli di Duorn alla ricerca di contratti ben retribuiti. È sulle tracce della Lacrima di Andvar, una reliquia scomparsa da secoli e nel farlo incontra Galbreth , una giovane donna che scrive un compendio sui tesori di Duorn.

Lui, un cafone ostile con tendenze misantropiche, e lei, una sognatrice, timida e ingenua, andranno alla ricerca della reliquia perduta… ma sul loro cammino ci saranno gli Exorias.

